Trener Borca pohvalio Čelik i zeničke navijače: “Pravi fudbalski ambijent na ‘Bilinom polju’”

Vinko Marinović, šef struke Borca, pohvalio je ekipu Čelika, kao i atmosferu u Zenici, gdje su Banjalučani poslije preokreta slavili važnu pobjedu u 12. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

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Crveno-plavi su osvojili tri boda na “Bilinom polju” (2:4) i nastavili trku za prvoplasiranim Zrinjskim iz Mostara.

Meč su obilježili evrogolovi fudbalera Čelika, ali i dva pogotka i asistencija najboljeg strijelca Borca Luke Juričića, što je banjalučkoj ekipi osiguralo mirnu pripremu za četvrtak i gostovanje švedskom Mjelbiju u Konferencijskoj ligi.

Marinović je na konferenciji za mediji u Zenici najprije istakao da su u Borcu znali da ih očekuje izuzetno teška utakmica.

“Čelik je na domaćem terenu uvijek maksimalno motivisan i nošen sjajnom publikom. Nažalost, napravili smo dvije-tri pogreške na samom početku i dopustili im dva gola iz fenomenalnih udaraca gdje naš golman (Mladen Jurkas) nije imao nikakve šanse. Ipak, najvažnije je da smo uspjeli reagovati i vratiti se u igru”, izjavio je trener Borca.

U nastavku susreta viđena je potpuno drugačija slika na terenu.

“U drugom poluvremenu odigrali smo tačno onako kako možemo i kako smo se dogovorili. Pokazali smo kvalitet i zasluženo došli do pobjede i tri velika boda”.

Pobjeda dodatno je dobila na težini s obzirom na to da su Banjalučani u Zenicu doputovali znatno oslabljeni, ostavši bez četvorice defanzivaca.

“Imali smo nevjerojatan peh jer smo praktično ostali bez četiri stopera. (Nemanja) Jakšić se povrijedio u Cazinu, dok su (Jurih) Karolina, (Siniša) Saničanin i (Bert) Majeirs pred samu utakmicu otpali zbog viroze. Bili smo prisiljeni postaviti (Viktora) Rogana na to mjesto i mislim da je svoj zadatak odradio na vrhunskom nivou“.

Govoreći o gustom rasporedu, Marinović je istakao da rotacija ostaje ključ u borbi za trofeje.

“U žestokom smo ritmu, utakmice se ređaju i igramo na više frontova. Zato imamo širok kadar i trudimo se pravilno rasporediti opterećenje među igračima. Naš glavni cilj je odbrana titule. Sada imamo dovoljno vremena za odmor i pripremu do četvrtka i evropskog ispita, a u nedjelju nas čeka Radnik, čime zatvaramo ovaj naporan ciklus pred prvenstvenu pauzu".

Na kraju se osvrnuo i na domaćina odnosno atmosferu na “Bilinom polju”.

“Bez obzira na trenutni položaj na tabeli, Čelik je kvalitetna ekipa. Ovdje je uvijek pravi fudbalski ambijent i zahtjevno je igrati. Bila je to dinamična, odlična utakmica sa šest pogodaka. Jako mi je drago što se Čelik vratio u ligu i od srca im želim uspjeh i ostvarenje svih ciljeva u ovoj sezoni”, zaključio je trener banjalučkog tima.

(MONDO)