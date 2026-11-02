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Datira iz 19. vijeka, pamti dva Mundijala: Borac gostuje švedskom šampionu na kultnom stadionu!

Datira iz 19. vijeka, pamti dva Mundijala: Borac gostuje švedskom šampionu na kultnom stadionu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Borac će biti gost Mjelbija na stadionu "Olimpija" u Helsingborgu, koji ima bogatu istoriju.

Borac gostuje na kultnom stadionu u Švedskoj Izvor: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Fudbaleri Borca imaju tri boda nakon prva dva kola u Konferencijskoj ligi. Poraženi su u Atini u duelu sa Panatinaikosom (2:1), nakon čega su u Banjaluci savladali KuPS (2:0) i znatno poboljšali šanse da se u februaru nađu u nokaut fazi.

Prvu narednu priliku da osvoje bodove u trećem evropskom takmičenju po jačini crveno-plavi će imati u četvrtak (5. novembar) u Švedskoj, gdje će gostovati Mjelbiju, još uvijek aktuelnom šampionu te države.

Radi se o klubu iz Helevika, gradića koji broji tek oko 1.500 stanovnika, ali će ovaj okršaj ipak biti održan u drugom gradu. S obzirom na to da "Strandvalen", matični stadion Mjelbija, ne ispunjava uslove UEFA, utakmica će morati da bude odigrana u 150 kilometara udaljenom Helsingborgu, na stadionu "Olimpija".

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Ovaj objekat kapaciteta je 16.000 sjedećih mjesta, ali ne treba očekivati pune tribine. Ovdje je, naime, Mjelbi odigrao prvu utakmicu Konferencijske lige, protiv Intera Eskaldes, a tom meču je prisustvovalo tek nešto više od 2.500 navijača.

Zanimljivo je da ovaj stadion datira još iz 1898. godine. Nema dodirnih tačaka sa Olimpijskim igrama, ali se smatra da je naziv dobio u čast prvih modernih Igara, koje su dvije godine ranije održane u Atini. Doživio je nekoliko velikih rekonstrukcija i dograđivanja, a posljednji put je saniran u periodu od 2014. do 2017. godine. Inače, prva rekonstrukcija desila se 1985. godine, a sve do tada stadion je imao atletsku stazu, ali i drvene tribine...

Izvor: - / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Takođe, na ovom stadionu održana su i dva Mundijala. Tako su na ovom kultnom objektu za švedski fudbal odigrane dvije utakmice prvenstva svijeta 1958. godine, a riječ je o mečevima Zapadna Njemačka – Čehoslovačka i Čehoslovačka – Argentina.

Objekat na kojem svoje domaće utakmice igra Helsingborg ugostio je i najbolje fudbalerke planete, ali 37 godina kasnije. Tako je na ovom stadionu odigrano čak sedam utakmica planetarne smotre za dame 1995. godine – pet u grupnoj fazi (Švedska – Brazil, Engleska – Kanada, Švedska – Njemačka, Nigerija – Kanada i SAD – Australija) te po jedna u četvrtfinalu (Švedska – Kina) i polufinalu (Njemačka – Kina).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac Mjelbi fudbal Konferencijska liga

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