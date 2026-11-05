Borac gostuje uzdrmanom Mjelbiju, pobjeda Banjalučanima otvara vrata nokaut faze!

Šampion BIH od 18.45 gostuje Mjelbiju u trećem kolu Konferencijske lige.

Izvor: RTRS

Fudbaleri banjalučkog Borca večeras od 18.45 časova u Helsingborgu nastavljaju takmičenje u Konferencijskoj ligi.

Crveno-plavi gostuju Mjelbiju u okviru trećeg kola Konferencijske lige i pokušaće da zadrže pobjednički ritam.

Ekipa Vinka Marinovića slavila je na posljednje četiri utakmice u svim takmičenjima, računajući i pobjedu protiv finskog KuPS-a u okviru Konferencijske lige. Šampion BIH nada se da može ponoviti partiju i upisati novu pobjedu kojom bi otvorio vrata nokaut faze.

„Svjesni smo značaja utakmice, znamo šta nam ova utakmica sutra može donijeti“, rekao je trener Borca Vinko Marinović tokom zvanične pres konferencije u Helsingborgu.

S obzirom da stadion Mjelbija ne zadovoljava UEFA kriterijume švedski šampion dočekuje Borac na stadionu Olimpija u Helsingborgu, što je sigurno mali hendikep za Šveđane.

Nije Mjelbi ni u sjajnoj formi, na posljednjih pet utakmica u svim takmičenjima upisali su samo jednu pobjedu.

Njihov trener Andreas Brenstren pred duel protiv Borca hvalio je banjalučki tim ističući da se radi o ekipi sa igračima koji imaju evropsko iskustvo, za razliku od njegove ekipe koja je prvi put u Evropi.

„Tehnički obučena ekipa sa sjajnim individualcima, krilima, napadačima, tako da ako izgubite loptu u pogrešnom trenutku mogu to da riješe i moraćemo da pazimo na te kontranapade“, opisao je Brenstrem ekipu Borca.

Mjelbi trenutno ima bod više od Borca, pošto je savladao Inter Eskaldes i remizirao sa Iberijom, dok su crveno-plavi u Konferencijskoj ligi upisali poraz od Panatinaikosa i trijumf nad finskim KuPS-om.

Duel u Helsingborgu sudiće izraelski arbitar Gal Lejbovic, koji ranije nije sudio klubovima iz BIH, ali su ga ljubitelji fudbala gledali u Zenici kada je sudio meč BIH – Luksemburg (0:2).