Klanovi, bojkot i policijska akcija: Trener Borčevog rivala bio meta zavjere, gubili i namještali da bi ga otjerali!

Švedski list "Ekspresen" donosi šokantnu priču o situaciji iz 2023. godine u kojoj se našao sadašnji trener Mjelbija Andreas Brenstrem, koji će sutra izaći na megdan Borcu.

Izvor: Adam Ihse/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Borca gostovaće u četvrtak švedskom šampionu Mjelbiju u okviru 3. kola Konferencijske lige.

Pred ovaj meč, mediji u ovoj državi bave se i mandatom aktuelnog stratega Mjelbija Andreasa Brenstrema na klupi AIK-a iz Stokholma. U klubu iz prestonice, jednom od najuspješnijih u Švedskoj, Brenstrem je radio u prvoj polovini 2023. godine, otišavši godinu dana kasnije u Češku, u tabor Mlade Boleslav.

Za vrijeme mandata u AIK-u uspio je da odradi samo 17 utakmica prije nego što je smijenjen, a u međuvremenu se suočio sa brojim izazova i problemima. Tako švedski list "Ekspresen" piše da je u ekipi tada došlo do raskola na dva tabora – jedan sa igračima koje je zastupala agencija HCM i drugi sa igračima koje je vodila agencija "Universal", kako je napisao Andreas Sundberg u knjizi "Fudbalski agenti" (Fotbollsagenterna), objavljenoj prošlog ljeta.

Sundberg navodi da je "Universalov" tabor krivio trenera Brenstrema za loše rezultate tima, budući da je Brenstrem u trenutku potpisivanja ugovora za AIK bio klijent agencije HCM.

U knjizi se navodi da je situacija eskalirala do te mjere da je Brenstrem obaviješten kako trojica igrača planiraju da namjerno izgube predstojeću utakmicu, kao i da ne budu na raspolaganju ni za naredni meč. Kako stoji u knjizi, igrači su plasirali ideju o namjernom dobijanju žutih kartona i suspenzija kako ne bi mogli da igraju. Andreas Brenstrem je kasnije tokom te sezone, kako rekosmo, dobio otkaz u AIK-u.

U ljeto 2026. godine, Brenstrem je gostovao u podkastu lista Expressen "Expressen Fotboll"), gde je iznio svoje viđenje tadašnje situacije.

"Sve to... nije nastalo ni iz čega. To je kao sa problematičnim tinejdžerom – znake vidite nekoliko godina prije nego što se nešto zapravo desi. Isto je bilo i ovdje. Stvari su se stalno dešavale, ali ovo je vjerovatno bila kulminacija", rekao je tada aktuelni trener Mjelbija.

"Ekspresen" sada otkriva da su trojica igrača, koji su tokom sezone 2023. nastupali za AIK, osumnjičeni za krivično djelo prevare u sportskom klađenju i namještanja mečeva. To potvrđuje i šef policijske istrage.

"U ovom trenutku imamo trojicu osumnjičenih. U pitanju su fudbaleri", rekao je šef istrage Andreas Morander.

Prema saznanjima Ekspresena, policija je u okviru tekuće istrage izvršila pretrese stanova, a tom prilikom su zaplijenjeni i mobilni telefoni.

"Ne mogu da otkrijem previše detalja. Sproveli smo određene istražne radnje i trenutno ih analiziramo. Predstoji još mjera koje tek treba da budu realizovane", rekao je Morander, pozivajući se na tajnost istražnog postupka.

Morander objašnjava da je ova istraga dio policijske operacije pod nazivom "Kontranapad" (Insats Kontring), koja je usmjerena na krivična djela povezana sa fudbalom.

"Trenutno prikupljamo dokaze i radimo na njihovoj analizi kako bismo utvrdili nivo sumnje – odnosno, da li imamo osnov za podizanje optužnice ili ćemo obustaviti postupak", naveo je on.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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