Marinović pred duel Borca sa Mjelbijem: Znamo šta nam ova utakmica može donijeti...

„Vjerujem da ćemo sutra dati sve od sebe da ostvarimo povoljan rezultat za nas i napravimo tako još jedan korak ka narednoj fazi“, poručio je trener Borca pred duel sa prvakom Švedske.

Izvor: Instagram/FK Borac/Screenshot

Banjalučki Borac u četvrtak nastavlja takmičenje u Konferencijskoj ligi duelom sa Mjelbijem u Švedskoj.

Crveno-plavi pokušaće da ponove partiju protiv finskog KuPS-a i dođu do novih, izuzetno važnih bodova u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

Trener Borca vVinko Marinović upozorava na opasnost kod prekida, ali i vjeruje da njegova ekipa može do pozitivnog rezultata na sjeveru Evrope.

"Sigurno da nas čeka sutra zahtjevna utakmica. Imamo ozbiljnog protivnika, fizički snažnog, koji igra jedan intenzivan fudbal sa dobrom organizacijom u igri i jako dobrim tranzicijama po oduzetoj lopti. Takođe, isto tako i moramo obratiti pažnju i na prekide jer tu isto imaju takođe kvalitet. Dakle, svjesni smo snage, analizirali smo protivnika, znamo šta nas sutra očekuje. Međutim, mi opet želimo da budemo fokusirani na sebe, na svoju igru, na svoju organizaciju. Dakle, moramo biti odgovorni, moramo biti disciplinovani, u fazi odbrane moramo biti kompaktni, moramo biti agresivni u duelu i ono što je najbitnije, sigurno da moramo pokazati jednu hrabrost i odlučnost u momentima kad kad imamo posjed lopte jer ono što smo radili, to želimo sutra i da prikažemo na terenu. Mi smo do sada ima– imali i igrali dosta utakmica sa kvalitetnim protivnicima, tako da i sutra želimo ovdje da odigramo jednu hrabru utakmicu, takmičarsku utakmicu sa dosta discipline i odgovornosti. I vjerujem u ovu ekipu, vjerujem da možemo sutra ostvariti rezultat po koji smo došli“, rekao je Marinović.

Svjestan je trener Borca da vbi eventualnom pobjedom crveno-plavi sebi značajno odškrinuli vrata nokaut faze Konferencijske lige.

"Svjesni smo mi naravno značaja utakmice, znamo šta nam ova utakmica sutra može donijeti. I kao što sam rekao, sigurno da trebamo biti maksimalno disciplinovani i odgovorni na ovoj utakmici jer evo i ove sve dosad utakmice koje smo imali, mislim da smo dosada stekli dosta iskustva kroz ove utakmice i da smo vidjeli sve one stvari koje su potrebne za Evropu, a isto tako znamo i one stvari koje koje, ukoliko ne ispunimo, kako se završavaju. Dakle, imamo mi već dovoljno iskustva što se tiče Evrope, vjerujem u ekipu, vjerujem u ove igrače i vjerujem da ćemo sutra dati sve od sebe da ostvarimo povoljan rezultat za nas i napravimo tako još jedan korak ka narednoj fazi", istakao je Marinović.

Optimista je i Mladen Jurkas koji je uvjeren da će se crveno-plavi vratiti u Banjaluku sa tri boda.

Očekuje nas sutra sigurno zahtjevan meč, dobar protivnik, ali opet mislim da smo dosta pokazali u Evropi, a i u dosadašnjem prvenstvu da možemo da budemo jako dobar protivnik i da možemo da pokažemo dobru dobru partiju. Tako da ne sumnjam sutra u u svoju ekipu. Daćemo sve da napravimo dobar rezultat i, ako Bog da, vratiti tri boda u Banjaluku“, rekao je mladi golman Borca.

On i njegovi saigrači imaju priliku da naprave veliki korak ka još jednom uspjehu, ali Jurkas ističe da je sam nastup u Evropi dovoljna motivacija.

"Sa ta tri boda nam se vrata otvaraju za prolaz u narednu narednu fazu, nama je to motiv, ali opet igrati na ovoj sceni i predstavljati klub, a i sebe kao igrača, ne treba veći motiv da sutra izađemo i damo svoj maksimum", istakao je Jurkas.