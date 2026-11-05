Banjalučani će u Helsingborgu protiv Mjelbija igrati meč trećeg kola Konferencijske lige. Ispratite sa nama ovu utakmicu u tekstualnom prenosu!

Vrijeme je za treće kolo Konferencijske lige, u kojem će Borac odmjeriti snage sa Mjelbijem!

Klub iz gradića po imenu Helevik, koji broji tek oko 1.500 stanovnika, senzacionalno je osvojio titulu prošle godine u švedskom šampionatu. Ove sezone debituje na ino-sceni, a od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona došao je do Konferencijske lige, u kojoj za sada ima pobjedu (Inter Eskaldes 2:0) i remi (Iberija 1999 1:1).

Sada je red na okršaj sa crveno-plavima, koji imaju bod manje iz prva dva kola. Upisali su poraz u Atini od Panatinaikosa (2:1), a potom na Gradskom stadionu savladali KuPS (2:0).

Ispratite sa nama ovaj meč u tekstualnom prenosu!