Banjalučani će u Helsingborgu protiv Mjelbija igrati meč trećeg kola Konferencijske lige. Ispratite sa nama ovu utakmicu u tekstualnom prenosu!
Vrijeme je za treće kolo Konferencijske lige, u kojem će Borac odmjeriti snage sa Mjelbijem!
Klub iz gradića po imenu Helevik, koji broji tek oko 1.500 stanovnika, senzacionalno je osvojio titulu prošle godine u švedskom šampionatu. Ove sezone debituje na ino-sceni, a od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona došao je do Konferencijske lige, u kojoj za sada ima pobjedu (Inter Eskaldes 2:0) i remi (Iberija 1999 1:1).
Sada je red na okršaj sa crveno-plavima, koji imaju bod manje iz prva dva kola. Upisali su poraz u Atini od Panatinaikosa (2:1), a potom na Gradskom stadionu savladali KuPS (2:0).
Ispratite sa nama ovaj meč u tekstualnom prenosu!
22' - Ponovo Roguljić!
Odličan kontranapad Borca, na kraju je lopta stigla do Roguljića koji je uputio prizeman udarac, ali je Lundin i na to bio spreman!
15' - Prvi žuti karton na utakmici
Dobija ga Roguljić.
13' - Roguljić!
Borac dominira na početku! Roguljić je sada šutirao iz daljine, lopta je prohujala tik pored stative!
12' - Interveniše odbrana Mjelbija!
Savić je ušao u šesnaesterac Mjelbija, htio je da uposli Juričića, ali je u posljednji čas izbacio Mietinen!
8' - Cipetić!
Dobro su kombinovali igrači Borca, na kraju se na udarac odlučio Cipetić, ali je Lundin bio na visini zadatka.
3' - Prijeti Roguljić!
Došao je Roguljić na desnoj strani u dobru poziciju za šut, ali je poslao loptu preko gola.
1' - Počela je utakmica!
Minut ćutanja
Prije početka utakmice, minutom ćutanja odata je počast igraču Tenerifea Hezusu de Migelu Alamedi, koji je preminuo u bolnici nakon sudara sa golmanom Andor Hezusom Ovonoom.
Igrači izlaze na teren
Utakmica u Helsingborgu uskoro počinje!
Prošle godine titula, sada borba za opstanak!
Mjelbi je u prošloj sezoni šokirao Švedsku senzacionalno osvojivši titulu. Sada je, međutim, predaleko od tog podviga - štaviše bori se za opstanak!
Tri kola prije kraja takmičarske godine klub sa stadiona "Strandvalen" je na 12. mjestu u konkurenciji 16 timova. Ima 27 bodova, sedam više od Degerforsa, koji je na 14. poziciji, koja nakon 30 rundi vodi u baraž za opstanak.Izvor: Caisa Rasmussen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia
Bivši trener Zvezde analizirao Mjelbi
Za MONDO je u najavi ove utakmice govorio bivši trener Crvene zvezde Miloš Milojević, koji je 2018. godine sa Mjelbijem ušao u drugu, a godinu dana kasnije i u najjaču švedsku ligu.
Trener Mjelbija pohvalno o Borcu
"Naš protivnik imao je impresivne rezultate. Na Islandu su imali uspjeha, isto i u Finskoj. Znamo ih vrlo dobro, dobra ekipa koja je imala jako tešku utakmicu u Grčkoj. To je iskusna ekipa, sa igračima koji su igrali u Evropi. Tehnički obučena ekipa sa sjajnim individualcima, krilima, napadačima, tako da ako izgubite loptu u pogrešnom trenutku mogu to da riješe i moraćemo da pazimo na te kontranapade", pohvalno je o crveno-plavima govorio Andreas Brenstrem.Izvor: Adam Ihse/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia
Šta očekuje Vinko Marinović?
"Sigurno da nas čeka zahtjevna utakmica protiv veoma ozbiljnog protivnika, fizički snažnog, koji igra jedan intenzivan fudbal sa dobrom organizacijom u igri i jako dobrim tranzicijama po oduzetoj lopti. Takođe, moramo da obratimo pažnju i na prekide, jer tu takođe imaju kvalitet. Svjesni smo snage protivnika i analizirali smo ih, znamo šta nas očekuje. Međutim, opet želimo da budemo fokusirani na sebe, svoju igru i svoju organizaciju. Moramo da budemo odgovorni i disciplinovani, u fazi odbrane moramo biti kompaktni i agresivni u duelu. Sigurno da moramo da pokažemo hrabrost i odlučnost u momentima kada imamo posjed lopte jer ono što smo radili želimo da prikažemo i na terenu. Igrali smo dosta utakmica sa kvalitetnim protivnicima, tako da i sada želimo da odigramo jednu hrabru, takmičarsku utakmicu, sa dosta discipline i odgovornosti. Vjerujem u ovu ekipu i vjerujem da možemo da ostvarimo rezultat po koji smo došli", riječi su trenera Borca pred ovaj meč.Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
Trener Mjelbija bio meta zavjere
Švedski list "Ekspresen" donio je šokantnu priču o situaciji iz 2023. godine u kojoj se našao sadašnji trener Mjelbija Andreas Brenstrem.
Startnih 11 Mjelbija!
Za aktuelnog prvaka Švedske igraće:
Lundin, Mietinen, Noren, Ikbal, Nilsen, Leanderson, Gustavson, Gustafson, Granat, Kjer i Bergstrem.
Početna postava Borca!
Za crveno-plave će od prvog minuta igrati:
Jurkas, Erera, Majers, Saničanin, Cipetić, Hiroš, Jojić, Savić, Deket, Roguljić i Juričić.
Stanje na tabeli?Izvor: uefa.com
Mjelbi je trenutno na 12. poziciji, dok Borac dijeli 13. mjesto sa timom Ajaksa, tako da može da se kažu da su večerašnji rivali "komšije" na tabeli Konferencijske lige.
Ko sudi?
Kad je riječ o arbitrima, dolaze iz Izraela, a predvodi ih Gal Lajbovic.
Borac gostuje na kultnom stadionu
Crveno-plavi će biti gosti Mjelbija na kultnom stadionu "Olimpija" u Helsingborgu, koji pamti dva Mundijala!
Na koga računa Vinko Marinović?
U konkurenciji za ovaj susret su:
- golmani: Damjan Šiškovski, Nikola Ćetković, Mladen Jurkas;
- odbrana: Bart Majers, Abel Paskval, Branimir Cipetić, Siniša Saničanin, Sebastijan Erera, Viktor Rogan, Erik Riđan, Jurih Karolina, Nemanja Jakšić;
- vezni red: Amer Hiroš, Anderson Esiti, Pavle Đajić, Srđan Grahovac, Miloš Jojić, Ivan Kukavica, Stojan Vranješ, Ante Roguljić, Stefan Savić, Sandi Ogrinec;
- napad: Luka Juričić, David Vuković, Amar Milak, Matej Deket, Dani Romera.Izvor: FK Borac
Snage Andreasa Brenstrema
Švedski strateg na klupi Mjelbija računa na sljedeće igrače:
- golmani: Sebastijan Hansen, Robin Valinder, Melker Alstrand, Aleksander Lundin;
- odbrana: Ludvig Svanberg, Martin Agnarson, Aksel Noren, Abdulah Ikbal, Tom Peterson, Ijan Hofman, Ludvig Tidstrand, Toni Mietinen;
- vezni red: Mads Engor, Viktor Gustafson, Teo Helge, Jepe Kjer, Vilijam Granat, Vilum Dalsgard, Jesper Gustavson, Aki Samuelsen, Maks Nilsen, Ole Lindberg, Romeo Leanderson, Edon Oremalm Murseli, Isak Andersen, Šarl Rusen;
- napad: Ali Jusef, Jakob Bergstrem, Pol Koli, Ole Nilson Lev.Izvor: FK Borac
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice, koja počinje u 18.45 časova!