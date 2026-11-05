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Erera nakon šoka u Švedskoj: "Mi smo Borac, kod kuće se mi pitamo – vratiće nam se ovo kad najmanje očekujemo!"

Erera nakon šoka u Švedskoj: "Mi smo Borac, kod kuće se mi pitamo – vratiće nam se ovo kad najmanje očekujemo!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Kolumbijac u crveno-plavom taboru oglasio se nakon bolnog poraza u Švedskoj.

Sebastijan Erera o utakmici Mjelbi Borac Izvor: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Borac je u duelu sa Mjelbijem, u okviru trećeg kola Konferencijske lige, doživio poraz rezultatom 2:0.

Bili su Banjalučani dominantni u prvom poluvremenu i na početku drugog, ali je sve palo u vodu nakon kardinalne greške Siniše Saničanina u 54. minutu, poslije koje više nije bilo mentalnog povratka.

"Krivo mi je zbog utakmice koju smo izgubili. Mislim da smo kontrolisali utakmicu svih 90 minuta. Imali smo dosta šansi u prvom poluvremenu, a takođe i u drugom. Šteta, baš je šteta što se ovako desilo, ali nema šta – idemo dalje. Imamo još tri utakmice: dvije kod kuće i jednu u gostima. Nadam se da ćemo postići naš cilj, a to je prolazak grupe", riječi su Sebastijana Erere nakon poraza u Helsingborgu.

Borac je ovim porazom smanjio šanse da zaigra u nokaut fazi, pogotovo mu sada slijede dueli sa težim rivalima od Mjelbija u naredna dva kola – protiv Atalante u Banjaluci i Hartsa u Edinburgu.

"Nema šta, jesu jači rivali, ali mi smo Borac i mi moramo da se pitamo kada igramo kod kuće. Nadam se da će nam se bodovi koje smo ovdje izgubili vratiti na nekoj utakmici gdje to najmanje budemo očekivali."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Sebastijan Erera Kardona fudbal FK Borac Mjelbi Konferencijska liga

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