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"Željo", Atalanta, Sarajevo, Zrinjski... Paklen raspored za Borac do kraja 2026. godine!

"Željo", Atalanta, Sarajevo, Zrinjski... Paklen raspored za Borac do kraja 2026. godine!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Crveno-plavi će do kraja kalendarske godine odraditi 9 utakmica u mjesec dana, a niz mečeva je paklen.

Raspored utakmica FK Borac do kraja 2026. godine Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaleri Borca na drugu, novembarsku prvenstvenu pauzu odlaze u dobrom rezultatskom raspoloženju. Nakon 13. premijerligaške runde crveno-plavi su za dva boda smanjili zaostatak za prvoplasiranim Zrinjskim. Trijumfovali su nad Radnikom rezultatom 4:1, u meču koji je obilježila teška povreda Stefana Savića već u 7. minutu, da bi kasnije tokom večeri Zrinjski došao samo do boda u okršaju sa Sarajevom u Mostaru (0:0).

Tako izabranici Vinka Marinovića sada kasne tri koraka za "plemićima" (Zrinjski 34, Borac 31), uz činjenicu da imaju meč manje, s obzirom na to da je okršaj sa Veležom iz 10. kola prolongiran za 20. decembar. Igrači u crveno-plavim dresovima sada će odmarati do 21. novembra, kada će biti gosti Željezničara. Od meča u Sarajevu počinje paklen raspored za banjalučke fudbalere, koji će za samo mjesec dana odigrati 9 utakmica!

Sve počinje, kako rekosmo, gostovanjem "plavima" sa Grbavice, dok je za 26. novembar zakazan spektakl na Gradskom stadionu – okršaj sa Atalantom u okviru 4. kola Konferencijske lige. Samo tri dana kasnije u Platonovu 6 dolazi Sarajevo, a potom slijede dva susreta sa premijerligašima iz Hercegovine. Drugog decembra biće odigrana utakmica između Zrinjskog i Borca na stadionu "Pod Bijelim brijegom", dok će petog ili šestog decembarskog dana u Banjaluku stići Široki Brijeg.

U Edinburgu, ekipi Hartsa, Banjalučani će gostovati 10. decembra u okviru 5. kola Konferencijske lige, dok će prije spuštanja zavjese na ligaški dio takmičenja u Evropi, 17. decembra u Banjaluci protiv Rige, odraditi i prvenstveni derbi Banjaluke sa BSK-om u Krupi na Vrbasu, najvjerovatnije 13. decembra.

Na kraju, kada se bude znalo da li su crveno-plavi izborili nokaut fazu trećeg evropskog takmičenja po jačini, uslijediće pomenuti zaostali duel sa Veležom u Vrapčićima...

RASPORED UTAKMICA FK BORAC DO KRAJA POLUSEZONE

Željezničar – Borac (Premijer liga BiH, 21. novembar)
Borac – Atalanta (Konferencijska liga, 26. novembar)
Borac – Sarajevo (Premijer liga BiH, 29. novembar)
Zrinjski – Borac (Premijer lige BiH, 2. decembar)
Borac – Široki Brijeg (Premijer liga BiH, 5/6. decembar)
Harts – Borac (Konferencijska liga, 10. decembar)
BSK – Borac (Premijer liga BiH, 13. decembar)
Borac – Riga (Konferencijska liga, 17. decembar)
Velež – Borac (Premijer liga BiH, 20. decembar)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac fudbal Premijer liga BiH Konferencijska liga

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