U redovima "crveno-plavih" nema mnogo vremena ni prostora za žaljenje za propuštenim prilikama protiv Mjelbija, već u nedjelju na programu je novi meč.

Izvor: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Borac je nesrećno i nespretno poražen u meču trećeg kola Konferencijske lige protiv Mjelbija (0:2). Iako je pružio veoma dobru partiju do vodećeg gola Šveđana, tim Vinka Marinovića na sjeveru Evrope nije uspio da dođe bar do boda.

Ipak, vremena za odmor i žaljenje nema. Već u nedjelju, Banjalučane očekuje prvenstveni meč sa Radnikom iz Bijeljine, jednom od dvije ekipe koja je u Premijer ligi BiH uspjela da ostane neporažena protiv Borca.

"Nakon evropske utakmice, nema mnogo vremena za odmor. Naše ambicije su poznate, što se tiče prvenstva. Protiv Radnika želimo da odigramo na način koji nam odgovara i dođemo do tri boda. Neće biti laka utakmica, očekuje nas težak protivnik koji je bodovno do sada zaslužio mnogo više. Imaju dobru i kvalitetnu ekipu. Ali, i mi imamo svoje ambicije, postavićemo se kao i do sada. Idemo na pobjedu", jasan je Marinović.

Vidi opis Borac protiv Radnika liječi rane iz Švedske: U fudbalu je to tako, moramo se okrenuti narednim protivnicima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CHRISTOFFER BORG MATTISSON/BILDBYRÅN / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Johan Nilsson/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Johan Nilsson/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: JOHAN NILSSON / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Borac je doživio neugodan poraz u Švedskoj. Imali su "crveno-plavi" svoje prilike, nisu ih iskoristili, pa su na kraju surovo kažnjeni. Da li su fudbaleri Borca u kratkom periodu uspjeli da se oporave od ovog neuspjeha?

"Umora ima i to je sasvim normalno. Čeka nas još trening, pa ćemo vidjeti kakvo je stanje sa igračkim kadrom. Imali smo veliki broj utakmica, a uvijek vodimo računa da igraju oni igrači koji su najspremniji. Bez obzira na sve, u fudbalu je to tako, ova utakmica je iza nas i moramo se okrenuti narednim protivnicima. Igrači su profesionalci i siguran sam da će sutra izaći odgovorno i disciplinovano", poručio je trener šampiona BiH.

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Protiv Radnika Banjalučani neće biti kompletni. Ono što svakako najviše brine je povreda najboljeg strijelca Luke Juričića, koju je zaradio u duelu sa Mjelbijem. Njega neće biti u duelu sa Bijeljincima.

"Juričić je povrijeđen, išao je danas na snimanje i vidjećemo kakav je stepen povrede. Tu je i Esiti, koji je obnovio povredu, ali nije ništa strašno kao prošli put, tako da njega očekujemo kroz koji dan. Jakšić je odranije povrijeđen i na njega ne možemo računati", zaključio je Marinović.

Duel Borca i Radnika na programu je u nedjelju od 15 časova na banjalučkom Gradskom stadionu.



