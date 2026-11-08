Zvjezdan Misimović odgovorio Simonu Rožmanu: "Stari maniri, novi trener - ništa novo u Mostaru"

Trener Zrinjskog Simon Rožman uputio je otrovne strelice prema banjalučkom Borcu nakon remija protiv Sarajeva (0:0) u derbiju 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Slovenački stručnjak je poslije meča u Mostaru dao izjavu za "Arenu Sport" u kojoj je "pecnuo" Banjalučane, glavne konkurente Zrinjskog za osvajanje šampionske titule.

"Vidimo da protiv drugih ekipa, onih koje se bore za titulu, igraju čak druge ekipe", rekao je Rožman aludirajući na Borac, koji sada za "plemićima" zaostaje tri boda uz jednu utakmicu manje.

Nije se dugo čekalo da odgovor iz banjalučkog tima, što je na Instagramu učinio predsjednik Zvezdan Misimović.

"Stari maniri, novi trener - ništa novo u Mostaru", napisao je prvi čovjek Borca.

Izvor: Instagram/Zvjezdan Misimović/Printscreen

Misimović je time replicirao Rožmanu, ali i njegovom prethodniku Igoru Štimcu, koji je takođe prethodne sezone često komentarisao Borac u negativnom kontekstu, kao i navodnu pomoć sudija banjalučkom timu.

(MONDO)