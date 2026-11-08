"Sahranite me sa dresom Partizana": Dževad Prekazi imao posljednju želju

Tužne vijesti stigle su u nedjelju uveče, preminuo je legandarni Dževad Prekazi.

Izvor: MN PRESS

Legendarni fudbaler Partizana Dževad Prekazi preminuo je u 70. godini od posljedica moždanog udara. Njegov život i karijera su jako živopisni, pogotovo zbog činjenice da je rođen u Kosovskoj Mitrovici, igrao u Zagrebu, Beogradu i Istanbulu i uvijek se izjašnjavao kao Jugosloven.

Jedna od njegovih najdirljivijih ispovijesti objavljena je prije skoro 10 godina kada je izrazio želju da bude sahranjen sa dresom Partizana i Galatasaraja. U oba kluba stekao je status legende i u legendu je i otišao.

"Kada budem umro, želim da mi se u kovčeg stave dres Partizana i dres Galatasaraja. Samo tako ću u miru da odem sa ovog svijeta", rekao je Prekazi u ispovijesti za "Sportal" još 2017. godine.

"Jedva sam preživio raspad Jugoslavije"

Poslije kraja karijere, nije se vratio u rodno mjesto već u Beograd, njegova kuća u Kosovskoj Mitrovici je spaljena, da bi se više od deceniju kasnije vratio tamo gdje je sve počelo.

"Volim ljude. Tako sam vaspitan. Znam da svuda postoje dobri ljudi. To mi je otac, moj najveći životni uzor, usadio. I bio je u pravu. Okružio sam se dobrotom i pozitivnim osobama. Nacionalna pripadnost me nikada nije zanimala. Svaku bol i uvrede sam stoički podnosio. A jedva sam preživio raspad Jugoslavije, najljepše zemlje na svijetu. I kad odem sa ovog svijeta, biću Jugosloven. Kao i moja supruga Jelica, Srpkinja, ali prije svega Jugoslovenka", rekao je slavni fudbaler.

Nije mu bilo lako da donese tu odluku i mnogo je ispaštao zbog nje... "Zbog tog poteza su mi u Turskoj govorili da sam budala. Sa Kosova su poručivali da sam budala. U Beogradu su mi rekli da sam budala. Prošao sam, potom, kroz već pomenuti pakao. Ali ne kajem se. Znam da sam uradio pravu stvar. I nisam ispao budala, zar ne?"

Izvor: MN PRESS

Rodna kuća u Kosovskoj Mitrovici spaljena je do temelja, ali on nikada nije želio da kopa po prošlosti, lakše mu je bilo da prihvati da ne zna ko je to učinio...

"Ne. I bolje je da ne znam. Precrkao bih od muke. Bolje je da živim u neznanju. Najboljem drugu nisam mogao da odem na sahranu. Nisam od 1997. bio dole. Ali vama ću da otkrijem - prije izvjesnog vremena ipak sam poslije dvije decenije posjetio moje rodno mjesto", rekao je Prekazi i otkrio kako se osjećao u tom momentu:

"I lijepo i tužno. Nisam prepoznao dosta toga. A opet, bilo mi je puno srce. Pa sam se rastužio - grobovi su rasijani. Ljudi su ti koji su me obradovali. Oni koji znaju šta je život, svih nacionalnosti, druže se. Nađu se tako u nekoj kafani, ispričaju se i plaču. I ja sam plakao", rekao je u potresnoj ispovijesti.

Prekazi je najveći trag ostavio u Humskoj gdje je proveo osam godina, a u bogatoj karijeri nastupao je još za FK Remont, Hajduk iz Splita, Galatasaraj, Altaj i Bakirkojospor.

Rođen 18. avgusta 1957. godine u Kosovskoj Mitrovici, u crno-bijelom dresu odigrao je više od 150 ligaških utakmica i osvojio tri titule prvaka Jugoslavije (1976, 1978, 1983), uz učinak od 19 golova.