Dževad Prekazi, legendarni fudbaler Partizana, preminuo je u 70. godini. Prethodnih godina doživio je moždani udar i jako teške životne trenutke.

Izvor: MN PRESS

Legendarni as Partizana Dževad Prekazi preminuo je u 70. godini. Sredinom oktobra bio je u Ulcinju na "Mundijalu prijateljstva", a do nekoliko dana prije smrti bio je aktivan i prisutan u medijima.

Prije tri godine, Prekazi je imao ozbiljan zdravstveni problem jer je doživio moždani udar dok je boravio u svojoj vikendici u Brzeću.

"Povod je bio divan, prijatelj je udavao ćerku, a kako je bilo lijepo vrijeme odlučio sam da ostanem još koji dan i uživam u prirodi. Omiljeni jutarnji ritual ispijanja kafe na terasi uz cigaretu mi nije prijao, vidio sam da nešto nije kako treba. Osjetio sam da mi trne lijeva noga od stopala, pozvao prijatelja i brzo smo otišli do Brusa. Na prvi pogled je sve bilo u redu, ali mi je savjetovan i pregled neurologa", govorio je Prekazi za "Telegraf" o moždanom udaru.

"Informaciju o moždanom udaru primio sam normalno"

Vidi opis "Čovjek samo misli da to može podnijeti tek tako": Dževad Prekazi na nogama izdržao moždani udar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

"U međuvremenu sam pokušao da stupim u kontakt sa mojim prijateljom prof. dr Svetozarom Putnikom, načelnikom Kardiohirurgije UKCS i odmah krenuo ka Beogradu. Za tri dana boravka na Urgentnom centru urađene su mi sve moguće analize. Ubrzo sam prebačen na neurologiju. Bio mi je loš jedino D-dimer, a sve ostalo, od EHO pregleda srca, holtera i gomile drugih rezultata bilo je dobro, u granicama. Informaciju da sam imao moždani udar, na sreću lakši, primio sam potpuno normalno".

Cijelog života bio je aktivan i u formi veliki Dževad Prekazi. Na nogama je istrpio i jako teške udarce.

"Moj život je u prethodnih nekoliko godina obilježio niz odlazaka najbližih. Prije dvije i po godine mi je umrla supruga Jelica. Jedno drugom smo bili najveća životna podrška i oslonac. Otišla je žena koja me je cijelog života oslovljavala sa 'Srećo moja'. Šest mjeseci kasnije izgubio sam brata na Novom Zelandu, a od avgusta više nije živ ni moj rođeni brat, koji je takođe tamo živio. Bili smo mnogo vezani, njega sam najviše volio. To su neki udarci za koje čovjek samo misli da može da podnese tek tako i da prolaze, ali... Ne može to...", govorio je Prekazi sa sjetom.

Vidi opis "Čovjek samo misli da to može podnijeti tek tako": Dževad Prekazi na nogama izdržao moždani udar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

(MONDO)