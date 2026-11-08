Bez golova u Mostaru u korist Borca!

U derbiju 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Zrinjskog i Sarajeva nije bilo golova, pa je drugoplasirani Borac iz Banjaluke smanjio zaostatak za "plemićima" na samo tri boda.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Borac je pobjedom nad Radnikom (4:1) smanjio bodovni zaostatak u odnosu na Zrinjski, koji je remizirao protiv Sarajeva u Mostaru.

ZRINJSKI - SARAJEVO 0:0

Imali su "plemići" više od igre, veći posjed lopte, više udaraca u okvir gola, bolje šanse ali nisu uspjeli da nijednu priliku iz kategorije stopostotnih realizuju pa su bodovi podijeljeni.

Poslije nezanimljivih prvih 45 minuta, u nastavku su izabranici Simona Rožmana dodatno pojačali gas, žestoko su atakovali prema golu Sarajeva i propustili nekoliko odličnih šansi.

Najprije je u 61. minutu poslije solo prodora Antonija Ilića, koji je nanizao nekoliko prvotimaca gostiju i našao se oči u oči sa golmanom Ivanom Banićem, ali je čuvar mreže "bordo" tima fantastično intervenisao i spriječio vođstvo domaće ekipe.

Banić je sjajno reagovao i osam minuta kasnije kada je Antonio Ivančič uputio "bombu" lijevom nogom pod prečku, međutim, golman Sarajeva je krajnjim naporom izbacio loptu u korner.

Njegova mreža zatresla se u 72. minutu ali sa vanjske strane kada je šutirao rezervista Zrinjskog Stefan Cvetković, pa je ostalo 0:0.

Rezervista Sarajeva Bartol Barišić propustio je vjerovatno najbolju priliku za goste sa "Koševa" u 81. minutu kada je poslije centaršuta iz kornera glavom šutirao pravo u golmana Zrinjskog Gorana Karačića.

Bio je to peti remi Sarajeva ove sezone, a prvi za mostarsku ekipu, koja sada ima tri boda prednosti ispred Banjalučana, koji imaju i zaostali meč protiv Veleža iz 10. kola.

Zrinjski: Karačić, Vranjković, Barišić, Stapić, Mamić, Ivančić, Savić, Vidović, Abramović, Ilić i Bilbija. Trener: Simon Rožman

Sarajevo: Banić, Ivanišević, Šarić, Galešić, Khereme, Glogovac, Elezi, Beganović, Hujber, Pidro, Kuprešak. Trener: Zoran Zekić







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(MONDO)