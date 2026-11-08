Sloga zakucana za dno, BSK za 60 sekundi stigao do preokreta!

Duel na stadionu Luke u Doboju riješili Puzigaćini „džokeri“ sa klupe.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri BSK-a nastavili su sa dobrim igrama u Premijer ligi BIH i u nedjelju upisali pobjedu protiv Sloge 3:1.

"Fenjeraš" na tabeli je vodio do posljednjih desetak minuta, a onda je BSK golovima svojih rezervista Miloša Savića i Nedima Keranovića stigao do preokreta, koji je u samom finišu „ovjerio“ Stefan Marčetić.

Prvu šansu na utakmici imao je Marčetić, i to stopostotnu. Mladog napadača BSK-a odlično je uposlio Kvržić, ali je Marčetić u situaciji jedan na jedan sa Garsijom šutirao pored gola.

Sloga je to kaznila u 10. minutu kada je 10’ Ajdin Redžić prizemnim udarcem sa 20-ak metara pogodio mrežu.

Mogla je Sloga da nešto kasnije udvostruči vođstvo, ali se istakao golmana BSK-a Srđan Modić.

U 30. minut svi su već vidjeli loptu u golu nakon udarca Čavića iz drugog pokušaja, ali je Savić izbacio loptu bukvalno sa sa gol-linije.

Do kraja poluvremena i jedna i druga ekipa prijetili su udarcima sa daljine, ali nisu bili dovoljno precizni.

Velika borba viđena je u drugom poluvremenu, ali i jedan poništen gol. Šerif Dijuf najbolje se snašao u gužvi poslije slobodnog udarca i lopta je završila u mreži Sloge, međutim, ovaj pogodak je poništen, razlog je vjerovatno neki prekršaj.

Ipak golova je bilo. Veliki preokret napravio je BSK, prvenstveno zahvaljujući izmjenama Bojana Puzigaće. Trener BSK-a uveo je u igru Miloša Savića i Nedima Keranovića, a ovaj dvojac u razmaku od samo šezdeset sekundi postigao je dva gola i donio potpuni preokret na stadionu Luke.U 78. minutu Savić je pogodio volejom na dodavanje Kvržića, a već u narednom napadu Keranović je dobrim udarcem iz daljine zatresao mrežu za 2:1 u Doboju.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

U jeku ofanzive Sloge koja je krenula bar po bod sjevnuo je kontranapad na drugoj strani, a Marčetić se iskupio za onaj promašaj na početku utakmice i pogodio suprotni ugao za konačnih 3:1.

Nakon šestog vezanog poraza Sloga je „zakucana“ za dno tabele, dok se BSK serijom dobrih rezultata popeo na šestu poziciju, sa 16 osvojenih bodova.



