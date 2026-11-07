POLUVRIJEME: "Egal" u Širokom Brijegu, Željo anulirao prednost domaćina

Poslije 45 minuta meča 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine na "Pecari" je neriješeno 1:1 - Široki Brijeg je poveo, ali je Željezničar brzo izjednačio pa se u svlačionice otišlo s "egalom".

Izvor: Facebook/FK Željezničar

Plavi sa Grbavice su stigli u Široki Brijeg s imperativom pobjede s obzirom da Željo nije slavio na šest uzastopnih prvenstvenih utakmica, ali u prvom dijelu nije napravio rezultatsku prednost.

ŠIROKI BRIJEG - ŽELJEZNIČAR 1:1

Hercegovački tim je štaviše prvi stigao do prednosti u 21. minutu zahvaljujući greški kapitena Alekse Pejića, kojem je Robert Marijanović oduzeo loptu i asistirao Filipu Matiću, a ovaj savladao Tarika Adbdulahovića - 1:0.

Ipak, Željo je do izjednačenja stigao 11 minuta kasnije kada se poslije centaršuta Bojana Nastića, Brazilac Gabrijel Kunja odlično snašao i glavom pogodio mrežu domaće ekipe - 1:1.

Široki Brijeg: Puljić, Markovina, F. Matić, Virgili, Vukančić, M. Matić, Oršolić, Kraljević, Krstanović, Marijanović, Tomić. Trener: Marijo Tot

Željezničar: Abdulahović, Raščić, Ibrišimović, Karamarko, Marin, Nastić, Pejić, Radovac, Kunja, Šošić, Milošević, Husković. Trener: David Muslera







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(MONDO)