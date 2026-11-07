logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

POLUVRIJEME: "Egal" u Širokom Brijegu, Željo anulirao prednost domaćina

POLUVRIJEME: "Egal" u Širokom Brijegu, Željo anulirao prednost domaćina

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Poslije 45 minuta meča 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine na "Pecari" je neriješeno 1:1 - Široki Brijeg je poveo, ali je Željezničar brzo izjednačio pa se u svlačionice otišlo s "egalom".

Široki Brijeg Željezničar PL BiH Izvor: Facebook/FK Željezničar

Plavi sa Grbavice su stigli u Široki Brijeg s imperativom pobjede s obzirom da Željo nije slavio na šest uzastopnih prvenstvenih utakmica, ali u prvom dijelu nije napravio rezultatsku prednost.

ŠIROKI BRIJEG - ŽELJEZNIČAR 1:1

Hercegovački tim je štaviše prvi stigao do prednosti u 21. minutu zahvaljujući greški kapitena Alekse Pejića, kojem je Robert Marijanović oduzeo loptu i asistirao Filipu Matiću, a ovaj savladao Tarika Adbdulahovića - 1:0.

Ipak, Željo je do izjednačenja stigao 11 minuta kasnije kada se poslije centaršuta Bojana Nastića, Brazilac Gabrijel Kunja odlično snašao i glavom pogodio mrežu domaće ekipe - 1:1.

Široki Brijeg: Puljić, Markovina, F. Matić, Virgili, Vukančić, M. Matić, Oršolić, Kraljević, Krstanović, Marijanović, Tomić. Trener: Marijo Tot

Željezničar: Abdulahović, Raščić, Ibrišimović, Karamarko, Marin, Nastić, Pejić, Radovac, Kunja, Šošić, Milošević, Husković. Trener: David Muslera



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar NK Široki Brijeg Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC