Bivši trener Krupe preuzima Slogu i postaje najmlađi strateg u PL BiH?

Prvi pik klupskog rukovodstva nakon odlaska Perice Ognjenovića je Vladimir Ilić, koji bi tako postao najmlađi šef struke u Premijer ligi BiH.

Izvor: Promo/FK Krupa

Dobojska Sloga Meridian u potrazi je za novim šefom stručnog štaba nakon što je sporazumno raskinut ugovor sa Pericom Ognjenovićem. Klub sa Luka je nanizao šest poraza u Premijer ligi BiH i "zakucan" je za dno tabele, a trener koji bi trebalo da "vadi kestenje iz vatre" je Vladimir Ilić.

Kako je potvrđeno za MONDO, mladi banjalučki strateg i bivši komandant Krupe nalazi se među kandidatima da naslijedi nekadašnjeg napadača Crvene zvezde i Reala.

Ilić, rođen 1998. godine, nema angažman od oktobra prošle godine kada se rastao sa OFI-jem sa Krita, u kojem je bio pomoćnik Milanu Rastavcu. Ovom srpskom stručnjaku asistirao je prethodno i u Asterasu, u koji je otišao sredinom 2023. godine nakon što je prethodno tri godine bio na klupi Krupe – prvo kao pomoćnik Velimiru Stojniću i Zoranu Mariću, a onda i kao šef struke.

Sa timom iz kanjona Vrbasa je dva puta osvajao titulu u Prvoj ligi Republike Srpske, 2022. i 2023. godine, ali se Krupa nijednom nije našla u višem rangu zbog nedobijanja licence.

(mondo.ba)

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