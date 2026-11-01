Sloga na dnu Premijer lige BiH: Šesti uzastopni poraz Dobojlija za prvenstveni "fenjer"

Ekipa Perice Ognjenovića uknjižila je šesti uzastopni poraz u bh. prvenstvu, poslije kojeg se nalazi na posljednjem, 10. mjestu na tabeli.

Izvor: FK Sloga Doboj

Nakon trećine odigranog prvenstva, Sloga Meridian nalazi se na posljednjem mjestu u Premijer ligi BiH...

Dobojlije su ove nedjelje, u posljednjoj utakmici 12. runde, upisali poraz u duelu sa Veležom (0:1), koji im je tako prepustio "fenjer" u šampionatu. Timu Perice Ognjenovića ovo je bio šesti uzastopni poraz u ligi, a za pobjedu u bh. eliti ne zna od 5. septembra kada je savladan Radnik u Bijeljini (1:2).

Utakmicu je na kraju riješila loša reakcija "jedinice" Dobojlija Đoana-Perea Garsije u 48. minutu. Poslije centaršuta sa lijeve strane nije uspio da uhvati loptu, a taj poklon nije odbio napadač "rođenih" Almir Aganspahić, koji je glavom samo pospremio loptu u mrežu.

Pogledajte taj trenutak:

Malo je nedostajalo da Sloga u 90. minutu na identičan način dođe do "poravnanja". Loše je poslije ubačaja sa lijeve strane reagovao Faris Ribić, ali se pred njegovim golom nije snašao Nigerijac u redovima Sloge Mohamed Kehinde. Šutirao je glavom, ali je loptu sa gol-linije preko prečke izbacio Anes Omerović.

U posljednjim sekundama se, ipak, zatresla mreža "rođenih", ali pogodak nije priznat. Nakon kornera sa desne strane, Ribić je "zaplivao", da bi se na kraju lopta odbila do Rubena Fernandeza koji je poslije gužve poentirao, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. Provjeravala se ta situacija u VAR sobi čak tri minuta, nakon čega su Mostarci mogli da proslave veliku pobjedu.

Sloga Meridian je, kako rekosmo, trenutno posljednja, dok je Velež ovom pobjedom napredovao za dva mjesta. U narednom kolu, posljednjem prije novembarske prvenstvene pauze, Dobojlije će dočekati banjalučki BSK, dok će Velež biti domaćin Čeliku.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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