"Preuzimam svu krivicu i odgovornost": Muslera ipak ne razmišlja o ostavci

Trener Željezničara prokomentarisao je ubjedljiv poraz od Zrinjskog na "Grbavici".

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Težak poraz u duelu sa Zrinjskim upisali su fudbaleri Željezničara. Duel na "Grbavici" pripao je gostima, koji su slavili ubjedljivim rezultatom 4:0.

Utučen je nakon susreta bio David Muslera. Preuzeo je trener Želje odgovornost za dva teška poraza, današnji protiv Zrinjskog, ali i skorašnji u duelu sa gradskim rivalom Sarajevom.

"Apsolutno preuzimam svu krivicu i odgovornost na sebe. Za derbi sa Sarajevom i za derbi sa Zrinjskim. Igrali smo protiv najbolje ekipe u ligi. I kada protiv takve ekipe napravite tri ili četiri greške desi se ovo što se desilo", rekao je španski stručnjak, koji, kako prenosi Avaz, uprkos svemu ne razmišlja o ostavci.

Trener Zrinjskog Simon Rožman nije želio mnogo da priča. Njegovi izabranici pokazali su na terenu ono što je trebalo, tako da je zabilježio siguran trijumf.

"Presretan sam zbog njih. Vidjeli ste koliko zajedništvo vlada među njima", kratko je ubjedljivu pobjedu prokomentarisao Rožman.