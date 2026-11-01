BSK i Sarajevo podijelili bodove u Krupi na Vrbasu

Fudbaleri BSK-a remizirali su protiv Sarajeva u nedjeljnom meču 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Banjalučki BSK i Sarajevo u nedjelju poslije eliminacija u Kupu BiH podijelili bodove u Krupi na Vrbasu.

Posebno bolno bilo je ispadanje bordo tima od posljednjeplasiranog Tomislava u Prvoj ligi Federacije, dok su Banjalučani eliminisani od Igmana iz Konjica.

BSK - SARAJEVO 1:1 (0:0)

Izabranici Zorana Zekića već na početku su dobili jedaesterac, nakon što se Boro Erić bespotrebno poigravao, a nakon toga je oboren Bartol Barišić, a sudija Frano Jelić pokazao na penal.

Odgovornost je preuzeo Agon Elezi, ali je njegov udarac sjajno zaustavio Srđan Modić odbranivši mu živu loptu!

Dobru šansu za domaće imao je Ognjen Radošević u 22. minutu kada je na dodavanje Stefana Marčetića lijevom nogom šutirao pored same stative gola Sarajeva.

U samom finišu prvog dijela, mogli su gosti sa "Koševa" da stignu do prednosti, ali nije se najbolje snašao Barišić, pa se na odmor otišlo bez pogodaka.

Izabranici Bojana Puzigaće su početkom drugog poluvremena pogodili mrežu Banića, ali je poslije provjere u VAR sobi ustanovljeno da je Stefan Marčetić bio u ofsajdu, pa je pogodak poništen.

Ipak Banjalučani su stigli do prednosti u 60. minutu kada je nakon centaršuta sa desne strane poluvolej uhvatio David Čavić i pogodio sarajevsku mrežu - 1:0.

Samo pet minuta kasnije, uzvratio je tim sa “Koševa” – Leo Mikić je sjajno šutirao sa 18 metara i pogodio sami ugao Modićevog gola - 1:1.

U 90. minutu je Radošević imao priliku da donese pobjedu banjalučkoj ekipi, ali je Sarajevo spasio golman Banić, pa su bodovi podijeljeni.

U posljednjim trenucima meča zbog preoštrog starta nad Marko Bundalom, Mikić je zaradio drugi žuti, odnosno crveni karton, pa je Sarajevo utakmicu završilo sa 10 igrača.

BSK: Modić, Čulina, Kvržić, Diouf, Subić, Erić, Radošević, Ljubić, Čavić, Dizdarević, Marčetić. Trener: Bojan Puzigaća

Sarajevo: Banić, Marudža, Šarić, Mikić, Leto, Glogovac, Elezi, Beganović, Meite, Pidro, Barišić. Trener: Zoran Zekić







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(MONDO)