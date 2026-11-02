Perica Ognjenović više nije trener Sloge: Od maksimalne podrške uprave do otkaza za 10 dana!

Dobojski klub saopštio je da je sporazumno raskinuo ugovor sa dosadašnjim trenerom.

Izvor: FK Sloga Doboj

Perica Ognjenović više nije trener Sloge Meridian.

Poslije šest uzastopnih poraza u Premijer ligi BiH rukovodstvo kluba sa Luka odlučilo je da sporazumno raskine saradnju sa nekadašnjim prvotimcem Crvene zvezde i Real Madrida i prošlosezonskim strategom Rudar Prijedora.

"FK Sloga Meridian Doboj obavještava javnost da su rukovodstvo kluba i dosadašnji šef stručnog štaba Perica Ognjenović postigli dogovor o sporazumnom raskidu saradnje.

Klub se zahvaljuje Ognjenoviću na dosadašnjem radu i želi mu mnogo uspjeha u nastavku trenerske karijere.

Za predstojeću utakmicu 13. kola WWin lige Bosne i Hercegovine ekipu će pripremiti i predvoditi preostali treneri stručnog štaba FK Sloga Meridian Doboj.

U narednom periodu fokus kluba biće usmjeren na prevazilaženje rezultatske krize, stabilizaciju ekipe i stvaranje još boljih uslova za ostvarivanje uspješnijih rezultata u nastavku prvenstva", navedeno je u saopštenju Dobojlija.

Zanimljivo, prije samo deset dana uprava kluba dala je maksimalnu podršku Ognjenoviću i njegovom stručnom štabu uprkos lošim rezultatima. Tako je 23. oktobra na klupskim kanalima na društvenim mrežama napisano:

"Povodom objava na pojedinim portalima o mogućim promjenama na poziciji šefa stručnog štaba FK Sloga Meridian Doboj, klupska uprava ističe da takva mogućnost nije predmet razmatranja.

Stručni štab i igrači imaju punu podršku klupske uprave u svom radu, uz uvjerenje da zajedničkim radom i zalaganjem možemo ostvariti dobre rezultate u nastavku prvenstva."

Prije odlaska iz kluba, Ognjenović je stigao da odradi 12 ligaških mečeva, u kojima je upisao sedam poraza, od čega šest u isto toliko uzastopnih utakmica. Posljednju od dvije prvenstvene pobjede na klupi Sloge Meridian ostvario je 5. septembra, kada je u Bijeljini Sloga trijumfovala nad Radnikom (1:2).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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