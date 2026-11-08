Trener Zrinjskog "pecnuo" Borac nakon remija sa Sarajevom: "Protiv onih koji se bore za titulu, igraju druge ekipe"

Derbi susret 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Zrinjskog i Sarajeva u Mostaru završen je bez pogodaka (0:0).

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Nakon remija "Pod Bijelim brijegom", koji je išao u korist banjalučkog Borca, strateg "plemića" Simon Rožman i šef struke gostiju Zoran Zekić iznijeli su svoja viđenja susreta u kameru TV Arena Sport.

Rožman se osvrnuo na sporiji ulazak svog tima u meč i istakao važnost osvojenog boda.

"Nismo bili dobri prvo poluvrijeme, pa rekao bih tamo do 60. minuta. Presporo je išla lopta, nekako previše 'ziheraški'. Onda kad se malo otvorilo, imali smo možda onu situaciju s (Antoniom) Ilićem, ali nekako nismo bili na svom nivou danas kako znamo biti. Ali šta god, dečki su izborili... Igrali smo protiv jedne, rekao bih, dobro organizovane i jake ekipe. Nismo previše stvorili, vjerovali smo da možda jedna situacija može prelomiti utakmicu. Sve u svemu, ostali smo neporaženi i idemo na malo dužu pauzu da se odmorimo, ponovimo neke stvari i gas dalje", rekao je slovenački stručnjak s klupe Zrinjskog.

Na pitanje o porukama za nastavak prvenstva s obzirom na pet mečeva bez poraza, Rožman je uputio pomalo i otrovne strelice prema konkurentu za šampionsku titulu - banjalučkom Borcu.

"Pouke su te da vidimo da, ako želimo biti u samom vrhu, moramo sve dobiti. Vidimo da protiv drugih ekipa, onih koje se bore za titulu, igraju čak druge ekipe. Pred nama je jako težak posao, ali svjesni smo toga. Pokušavamo iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu. Danas je izboren bod i sretan sam zbog toga".

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Njegov kolega sa klupe "bordo" tima Zoran Zekić apostrofirao je propuštene prilike u ofanzivnim tranzicijama.

"Imali smo u prvom poluvremenu dosta otvorenih situacija, trenutke 'tri na tri', jednostavno smo tu brzopleti i jako loše završavamo te akcije, čak onako bez udarca u gol, što mi naravno smeta. Ali, ono što smo naumili danas - da imamo i dinamiku, i dubinu, i tu drugu loptu -mislim da smo to odradili dosta dobro. Naravno da smo u nekim trenucima i trpjeli, Zrinjski ipak nije slučajno na ovoj poziciji i to je vani već bio visoki nivo".

Trener Sarajeva je dodao da njegova ekipa mora nastaviti raditi na mirnoći u samom finišu napada.

"Ovo je nekakav putokaz na koji način moramo igrati i sa koliko energije, ali fali nam malo kvaliteta i malo više vjere i hrabrosti u završnici", zaključio je Zekić.

(MONDO)