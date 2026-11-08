Novi poraz crno-bijelih na domaćem terenu i veliki korak unazad.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana poraženi su od Mačve u Humskoj sa 2:1, u 15. kolu Superlige Srbije, što je prvi poraz crno-bijelih od povratka Aleksandra Stanojevića.

Ovo je veliki korak unazad za tim iz Humske, pošto su poklekli protiv tima koji je osvojio tri boda protiv nekog od rivala prvi put još od avgusta. Bio je tim iz Šapca u nizu od osam utakmica bez pobjede, a sve im se ove večeri okrenulo…

Izabranici Nemanje Glušice su slavili golovima Đurića i Kneževića, dok je za Partizan pogodio Zubairu. Nevjerovatan je podatak da je ovo prva pobjeda Mačve protiv Partizana u Humskoj poslije više od 70 godina.

Vidi opis Veliki kiks Partizana: Prvi trijumf Mačve u Humskoj nakon 70 godina! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Izabranici Nemanje Glušice su slavili golovima Đurića (8. minut) i Kneževića (36. minut), dok je za Partizan pogodio Zubairu (16. minut).

Sve golove vidjeli smo u prvih 45 minuta. Gosti su poveli već u osmom minutu prelijepim pogotkom Đurića, da bi ubrzo i Zubairu odgovorio istom mjerom. Crno-bijeli su nastavku stvorili nekoliko šansi, bilo je i promašenih zicera, da bi to kaznio Knežević u finišu prvog poluvremena.

Ponovo je odbrana bila najslabija tačka Partizana, Mačva je mnogo lakše dolazila do šansi, a kolosalnu je propustio Đurić u 57. minutu i propustio da ranije otkloni dileme o pobjedniku.

U drugom poluvremenu nije bilo previše uzbuđenja, ako izuzmemo nekoliko pokušaja oba tima u posljednjih 10 minuta koji nisu bili dovoljno opasni.

Partizan se poslije 15 kola Superlige nalazi na 10. poziciji na tabeli sa 17 bodova, dok je Mačva odmah iza sa 13. Četvrta pozicija koja vodi i Evropu je i dalje jako daleko od crno-bijelih, čak šest bodova.