logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki kiks Partizana: Prvi trijumf Mačve u Humskoj nakon 70 godina!

Veliki kiks Partizana: Prvi trijumf Mačve u Humskoj nakon 70 godina!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novi poraz crno-bijelih na domaćem terenu i veliki korak unazad.

Mačva pobijedila Partizan Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana poraženi su od Mačve u Humskoj sa 2:1, u 15. kolu Superlige Srbije, što je prvi poraz crno-bijelih od povratka Aleksandra Stanojevića.

Ovo je veliki korak unazad za tim iz Humske, pošto su poklekli protiv tima koji je osvojio tri boda protiv nekog od rivala prvi put još od avgusta. Bio je tim iz Šapca u nizu od osam utakmica bez pobjede, a sve im se ove večeri okrenulo…

Izabranici Nemanje Glušice su slavili golovima Đurića i Kneževića, dok je za Partizan pogodio Zubairu. Nevjerovatan je podatak da je ovo prva pobjeda Mačve protiv Partizana u Humskoj poslije više od 70 godina.

Izabranici Nemanje Glušice su slavili golovima Đurića (8. minut) i Kneževića (36. minut), dok je za Partizan pogodio Zubairu (16. minut).

Sve golove vidjeli smo u prvih 45 minuta. Gosti su poveli već u osmom minutu prelijepim pogotkom Đurića, da bi ubrzo i Zubairu odgovorio istom mjerom. Crno-bijeli su nastavku stvorili nekoliko šansi, bilo je i promašenih zicera, da bi to kaznio Knežević u finišu prvog poluvremena.

Ponovo je odbrana bila najslabija tačka Partizana, Mačva je mnogo lakše dolazila do šansi, a kolosalnu je propustio Đurić u 57. minutu i propustio da ranije otkloni dileme o pobjedniku.

U drugom poluvremenu nije bilo previše uzbuđenja, ako izuzmemo nekoliko pokušaja oba tima u posljednjih 10 minuta koji nisu bili dovoljno opasni.

Partizan se poslije 15 kola Superlige nalazi na 10. poziciji na tabeli sa 17 bodova, dok je Mačva odmah iza sa 13. Četvrta pozicija koja vodi i Evropu je i dalje jako daleko od crno-bijelih, čak šest bodova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan FK Mačva Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC