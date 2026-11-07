Aleksandar Stanojević je pred utakmicu sa Mačvom pričao i o svom ugovoru i kako stoje stvari u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je na terenu upisao tri pobjede u tri utakmice od dolaska Aleksandra Stanojevića. Dok je, bar kada je rezultat u pitanju, situacija popravljena, van terena i dalje postoje problemi. Sve više se priča o smjeni na vrhu kluba, o odlasku Rasima Ljajića, žele na to mjesto i Ivan Golac, ljudi iz "Apela za spas Partizana", spominju se i Mateja Kežman i Savo Milošević...

Kako sve to utiče na trenera i na igrače? Odgovor na to pitanje dao je šef struke crno-bijelih koji je detaljno pričao o svom ugovoru sa klubom.

Vidi opis Aleksandar Stanojević: "Znate li kakav sam ugovor potpisao sa Partizanom? Sutra mogu da me otpuste" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Naravno da sve pratimo, nije sporno. Imam dosta iskustva u svim situacijama, mene lično ne remeti, jer sam fokusiran na posao. Pratim, pogotovo što su to ljudi sa kojima sam i ja imao važne trenutke za Partizan, svačije mišljenje i stav poštujem. Nisam ja između dvije vatre. Znate zašto? Kažete ovi, oni. Ja ne razumijem u Partizanu te rečenice to su ovi ili oni, iskreno - ne razumijem", rekao je Stanojević na konferenciji za medije.

"Sutra mogu da me otpuste"

Vidi opis Aleksandar Stanojević: "Znate li kakav sam ugovor potpisao sa Partizanom? Sutra mogu da me otpuste" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 23 / 23

Zatim je progovorio o dogovoru kakav ima sa crno-bijelima i da već sutra može da dobije otkaz.

"Da li znate, a to je činjenica da sam potpisao ugovor sa Partizanom tako da Partizan može u svakom trenutku da prekine ugovor bez ikakvih obaveza prema meni i mom stručnom štabu. Ako sutra odluči da nisam tu, ja nisam tu. Uvijek sam uglavnom ja odlazio, nisam čekao, sagledavao sam stvari na najbolji način. Svako ima pravo na svoje mišljenje. To je to. Da patetišem i filozofiram, neću. Fokusiran sam, došao sam da pokušam da riješim rezultatsku krizu i to mi je jedini posao. Ništa ne može da me poremeti", zaključio je Stanojević.