Vuk Rašović udario na Rasima Ljajića: "On je najveći krivac za situaciju u Partizanu"

Vuk Rašović kritikuje Rasima Ljajića kao glavnog krivca za lošu situaciju u Partizanu i poziva na hitne promjene u klubu.

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler i trener Partizana Vuk Rašović, potpisnik Apela za spas Partizana, žestoko je napao aktuelno rukovodstvo kluba iz Humske, prije svega predsjednika Rasima Ljajića. Smatra da nije dostojan funkcije i da je vrijeme za nove promjene u Partizanu koje će dovesti do ozdravljenja kluba.

"Dovoljno je pogledati rezultate na svim poljima. Dug koji je u jednom trenutku premašio 50 miliona evra, deset godina bez šampionske titule, četiri godine bez evropskih takmičenja i opšte stanje u klubu i oko njega govore sami za sebe. Posebno me zabrinjava stanje u omladinskoj školi koja je decenijama predstavljala temelj Partizanovog identiteta i uspjeha. Nekada su u njoj radili eminentni stručnjaci, bivši igrači i treneri sa ozbiljnim iskustvom, dok danas, po mom mišljenju, ona više ne funkcioniše na nivou koji tradicija i veličina Partizana zahtijevaju", rekao je Rašović za "Žurnal".

Šta treba Partizanu?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Vuk Rašović smatra da bivši igrači, legende, treba da se uključe u rad kluba i da mu pomognu da stane na noge, pošto vjeruje da Rasim Ljajić i njegovi saradnici ne mogu da poprave situaciju.

"Promjene moraju biti korjenite, suštinske i istinske. Partizan je na terenu izgubio prepoznatljivost, fudbalsku filozofiju koja ga je razlikovala od drugih klubova. Van terena izgubio je autoritet i poštovanje u fudbalskim institucijama. Smatram da je to direktna posljedica nedostatka znanja, jasne strategije i dugoročnog plana ljudi koji su godinama upravljali klubom. Došli smo u situaciju da Partizan za transfere najtalentovanijih igrača dobija manje novca nego što je dobijao prije 15 godina. To je jedan od pokazatelja koliko je sistem oslabio. Zato nije dovoljno promijeniti predsjednika, direktora ili trenera. Rezultati ne mogu biti drugačiji ako način funkcionisanja ostane isti. Partizanu su neophodne promjene po vertikali i po horizontali. Potrebni su ljudi koji imaju znanje, iskustvo, viziju i želju da rade u interesu kluba, ali i koji razumiju njegovu veličinu, tradiciju i specifičnost. Partizan moraju da vode ljudi koji su se već dokazali radom, a ne oni kojima će tako veliki klub služiti kao mjesto za učenje posla ili popravljanje sopstvenih biografija", rekao je Rašović i dodao da Partizan mora da bude izgrađen na temeljima omladinske škole za koju smatra da je zapostavljena.

"Želim Partizan zbog čijih će igrača, njihovog talenta i fudbalskog umijeća navijači jedva čekati da dođu na stadion. Naravno, transferi moraju biti važan izvor prihoda, ali Partizan ne smije postati klub koji postoji samo da bi prodavao svoju djecu. Prodaja igrača mora biti rezultat kvalitetnog sistema, a ne način preživljavanja od jednog do drugog prelaznog roka."

Rašović o Ljajiću

Izvor: MN PRESS

"Partizan mora da prati trendove. Savremeni klubovi odavno ne žive isključivo od rezultata na terenu i prodaje igrača, već razvijaju komercijalne potencijale, grade snažne brendove i stvaraju različite, stabilne izvore prihoda. Cilj mora biti stvaranje finansijski stabilnog i održivog kluba, čiji opstanak i funkcionisanje neće zavisiti od toga da li će svake godine prodati jednog ili dva najtalentovanija igrača. Partizan mora ponovo biti klub koji ima sistem, koji stvara vrijednost, koji se poštuje i koji se ne zadovoljava prosjekom", rekao je Vuk Rašović i odgovorio na priče da se kod njega i članova "Apela" krije želja za potencijalnim "uhljebljenjem u Partizanu".

"Ne mogu da vjerujem da predsjednik Partizana nema širinu i kapacitet da riješi problem koji je sadašnja uprava napravila sa bivšim igračima. Ružno je da se od konstruktivnih i opravdanih kritika brani na ovako prizeman način. Istovremeno, stalno poziva 'partizanovce' da pomognu, ali je odziv, koliko vidimo, slab. Možda bi trebalo da se zapita zašto je tako. Smatram ga glavnim i najvećim krivcem za probleme."