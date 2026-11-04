Aleksandar Stanojević: "Jako sam razočaran kako smo ušli u utakmicu"

Trener Partizana Aleksandar Stanojević je poslije pobjede u Valjevu kratko analizirao meč.
Izvor: ArenaSport 1 / printscreen
Partizan je poslije preokreta došao do pobjede u Valjevu nad domaćinom. Budućnost je imala 1:0 u prvom poluvremenu, ali je potom Parni valjak usprio da dođe do preokreta i slavi sa 5:1. Ipak, prvo poluvrijeme crno-bijelih bilo je za zaborav, a to je naglasio i trener Aleksandar Stanojević.
Partizan je pobijedio ubjedljivo poslije preokreta, ali je prvo poluvrijeme izgledalo loše. Crno-bijeli su imali mnogo prilika da poprave rezultat, nisu uspijevali, pa se nameće logično pitanje, da li se to Parni valjak malo šalio na početku meča?
Ne, ne. Mnogo smo loše ušli u utakmicu. Jako sam razočaran načinom na koji smo ušli u utakmicu, to ćemo mi rješavati. Ostalo je bilo dobro. Pokazali su karakter, bili su fokusirani. Naravno da sam srećan i zadovoljan", kratko je rekao Stanojević poslije pobjede svog tima.
"Rezultat nije realan"
Trener domaćeg tima Igor Stojković analizirao je utakmicu i tom prilikom istakao da je zadovoljan prvim poluvremenom u kojem je Budućnost uspjela da sačuva prednost od 1:0.
"Voditi na poluvremenu protiv Partizana... Realno je bilo da Partizan prođe dalje, možda je krajnji rezultat malo nerealan, ali to je odnos snaga. Razlika je dva ranga, a to je velika razlika, ponajviše u tom fizičkom dijelu. Mogu da budem zadovoljan prvim poluvremenom, to je model igre koji želimo da igramo.
Okrećemo se nastavku takmičenja, okrećemo se utakmicama koje nas očekuju do kraja polusezone, a onda ćemo imati dopunsku selekciju, pripreme i nadam se da ćemo praviti malo bolje rezultate", zaključio je trener Budućnosti.
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Izvor: MONDO