Trener Partizana Aleksandar Stanojević je poslije pobjede u Valjevu kratko analizirao meč.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Partizan je poslije preokreta došao do pobjede u Valjevu nad domaćinom. Budućnost je imala 1:0 u prvom poluvremenu, ali je potom Parni valjak usprio da dođe do preokreta i slavi sa 5:1. Ipak, prvo poluvrijeme crno-bijelih bilo je za zaborav, a to je naglasio i trener Aleksandar Stanojević.

Partizan je pobijedio ubjedljivo poslije preokreta, ali je prvo poluvrijeme izgledalo loše. Crno-bijeli su imali mnogo prilika da poprave rezultat, nisu uspijevali, pa se nameće logično pitanje, da li se to Parni valjak malo šalio na početku meča?

Vidi opis Aleksandar Stanojević: "Jako sam razočaran kako smo ušli u utakmicu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 23 / 23

Ne, ne. Mnogo smo loše ušli u utakmicu. Jako sam razočaran načinom na koji smo ušli u utakmicu, to ćemo mi rješavati. Ostalo je bilo dobro. Pokazali su karakter, bili su fokusirani. Naravno da sam srećan i zadovoljan", kratko je rekao Stanojević poslije pobjede svog tima.

"Rezultat nije realan"

Trener domaćeg tima Igor Stojković analizirao je utakmicu i tom prilikom istakao da je zadovoljan prvim poluvremenom u kojem je Budućnost uspjela da sačuva prednost od 1:0.

"Voditi na poluvremenu protiv Partizana... Realno je bilo da Partizan prođe dalje, možda je krajnji rezultat malo nerealan, ali to je odnos snaga. Razlika je dva ranga, a to je velika razlika, ponajviše u tom fizičkom dijelu. Mogu da budem zadovoljan prvim poluvremenom, to je model igre koji želimo da igramo.

Vidi opis Aleksandar Stanojević: "Jako sam razočaran kako smo ušli u utakmicu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Okrećemo se nastavku takmičenja, okrećemo se utakmicama koje nas očekuju do kraja polusezone, a onda ćemo imati dopunsku selekciju, pripreme i nadam se da ćemo praviti malo bolje rezultate", zaključio je trener Budućnosti.

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(MONDO)