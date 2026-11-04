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Zašto je UKP upao u Partizan? Rasim Ljajić progovorio, tražili su ugovore za period od 4 godine

Zašto je UKP upao u Partizan? Rasim Ljajić progovorio, tražili su ugovore za period od 4 godine

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Rasim Ljajić objasnio je šta se dešava u Partizanu i zbog čega je UKP upao i šta tačno traže.

Rasim Ljajić objasnio zašto je UKP upao u Partizan Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Uprava kriminalističke policije ušla je u ponedjeljak u Partizan i tražila određene podatke od crno-belih. Među njima je i transfer Filipa Stevanovića u Mančester siti. Šta se tačno dešava u klubu? Objasnio je Rasim Ljajić.

"Istina je da je UKP bio u klubu. Razlog sada ne mogu da iznosim, jer je dio istrage. Mogu da otkrijem novu informaciju, da je tokom dana stigao zahtjev da im dostavimo sve ugovore sklopljene od 2020. do 2024. godine. Dakle, sve kupoprodajne ugovore iz tog perioda", rekao je Ljajić za "Danas".

Uz to je istakao i da je isplaćen dug od 59.000 evra zbog kog je Partizan imao zabranu registracije novih igrača i da je u pitanju bio Frenk Kanute.

"Ko želi da uloži svoj novac, mi ćemo se povući"

Odgovorio je ljudima iz "Apela za spas Partizana" koji traže ostavke, na čelu sa bivšim igračem Đorđem Tomićem.

"Mi želimo da dođe neko bolji od nas, ko želi da uloži svoj novac. Mi ćemo se istog momenta povući. Mi jesmo u određenoj mjeri stabilizovali klub, ne našim novcem, već odgovornim poslovanjem, štednjom i prodajom igrača. Punu podršku imaju novi ljudi koji su spremni da ulože. Ljudi iz 'Apela za spas Partizana' od samog početka žele da imaju uticaj i kontrolu u klubu i to nije tajna. To radi nekoliko igrača, zajedno sa Tomićem. Saad se aktivnije angažuju jer je Saša Ilić, koji je legenda, bio brana svim tim napadima. Sada koriste to što ga nema, drugi razlog su političke promene koje su se dogodile. Njihova svrha je potreba da se ovlada Partizanom", rekao je Ljajić.

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