Terzić: "Partizan će dobiti novu upravu, razgovara se sa engleskim fondom"

Advokat Vladimir Terzić najavio je da će u Partizanu da uslijede velike promjene.

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Partizan je i dalje u velikim problemima, UKP istražuje poslovanje kluba, Ivan Golac želi da preuzme vođenje kluba. Spominju se i Mateja Kežman i Savo Milošević kao ideje. Sada se oglasio i Vladimir Terzić. Advokat i deklasirani navijač Partizana, svojevremeno pravni zastupnik i pokojnog bivšeg potpredsjednika kluba Vladimira Vuletića.

"FK Partizan će dobiti novu upravu. Uključio sam se u proces prije dva mjeseca, iz ljubavi prema crno-bijelima. Inicirao sam razgovore sa engleskim investicionim sportskim fondom koji je vlasnik nekoliko fudbalskih klubova u Evropi i jednim iz Afrike", napisao je Terzić na društvenim mrežama.

Najavljuje i određene promjene u Zakonu o sportu koje će stupiti na snagu poslije parlamentarnih izbora u Srbiji.

"Komplikovani statut Partizana zahtjeva jedinstvo sve tri struje koje su trenutno u igri. Daću sve od sebe da oni nastupe jedinstveno, kao što su to uradili studenti. Pojma nemam da li ćemo uspjeti. Znam samo da će u slučaju takvog scenarija Partizan biti spreman da u budućnosti funkcioniše u skladu sa budućim Zakonom o sportu. Gdje će država imati manji upliv u profesionalni sport, finansiranje iz budžeta, odabir sponzora...", poručio je Terzić.