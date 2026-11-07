Aleksandar Stanojević smatra da Partizan nema suđenje kakvo zaslužuje i traži da se to promijeni

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Partizan u nedjelju od 17 časova dočekuje Mačvu u okviru Superlige u Humskoj. Pred utakmicu se medijima obratio trener Aleksandar Stanojević. Pričao je o raznim temama. Kako o samoj igri svoje ekipe, problemima koje primjećuje, tako i o suđenju jer je nezadovoljan tretmanom koji crno-bijeli imaju.

"Četvrta utakmica u nizu sigurno da donosi neke sitne probleme, ne znamo kakva je situacija sa Sekom, vidjećemo na današnjem treningu. Imamo situaciju i sa Vukotićem i ne znamo šta da radimo, jer nije igrao mjesec dana. Odigrao je dva meča, imali smo dilemu da li da počne ili da ga čuvamo. Dao je gol i imao tri asistencije, tako da nam je potreban. Osjeća neku nelagodnost poslije treninga i mečeva. To su jedine nedoumice, cilj se zna, želimo da završimo mini ciklus na pozitivan način, orni smo, spremni i vidjećemo", počeo je Stanojević.

Vidi opis Stanojević ljut zbog suđenja: "Ljudi misle da nije važno, ali hoću da nam objasne ko to kontroliše" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 23 / 23

Kada je došao rekao je da je cilj da Partizan upiše četiri pobjede u naredne četiri utakmice, blizu je ostvarenja, pošto je trenutan skor 3/3.

"Nisam razmišljao, ja to kažem četiri od četiri, ali nisam razmišljao odmah o toj četvrtoj niti sad gledam šta će biti poslije. Išli smo postepeno, zadovoljan sam reakcijom igrača, načinom na koji su igrali, to mi je važnije od rezultata. Neki su se podigli, imaju dobre brojke. Svaki dan nam je novo dokazivanje, kako na treningu, tako i na meču. Neku priču i utiske moći ćemo da pričamo o tome poslije polusezone."

Prokomentarisao je i ekipu Mačve i poštuje narednog rivala, ističe da nisu tim koji samo čeka kontre.

"Hoće i visoko da napadnu i da iznenade, organizovan su tim, trener je dugo sa njima i dobro to radi. Spremali smo se, vidjeli smo kako igraju, dosta su agresivni na nosioce lopte. Imamo neki plan, vidjećemo."

"Ko kontroliše suđenje? Hoću da nam se objasni"

Vidi opis Stanojević ljut zbog suđenja: "Ljudi misle da nije važno, ali hoću da nam objasne ko to kontroliše" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan je spriječio veliki šok u Kupu i poslije gola zaostatka je pobijedio Budućnost Krušik u Valjevu. Stanojević je veoma žustar bio kraj aut-linije i tokom meča i po završetku utakmice.

"Da vam kažem nešto, to su različiti stilovi. Imate trenere koji žustro vode, neki mirno stoje, ne znači da je nešto bolje ili lošije. Sve se rješava na treningu i na sastancima, meč je jedan segment igre. Ja vodim agresivno, tako nastupam. Bili smo nervozni, Kup je specifičan, igrači su ušli nervozno i sa dosta odgovornosti i to me razočaralo poslije sjajnih treninga. Osjećaju veliku odgovornost, dodatno je podgrijala situacija, neadekvatno suđenje. Nadam se da će neko da se bavi time", rekao je Stanojević.

Potom je počeo da priča oštrije o arbitrima i smatra da crno-bijeli nemaju adekvatan tretman kod sudija.

"Ljudi pričaju da to nije bitno protiv trećeligaša. Ne, sve je bitno. Vrlo dobro znam kako stvari funkcionišu. Volio bih da nam neko objasni ako se to kontroliše i ko to kontroliše, zašto nam ponište gol i zašto penal nije sviran u 44. minutu? Ako nije bio penal, lopta je otišla u korner, vidi se i snimak, zašto nije dosudio korner kad su oni vodili 1:0. Ljudi misle da to nije važno, ali je nama bitno. Hoćemo pošten odnos, da neko to kontroliše, da nam neko objasni zašto je to bilo tako. Neko treba da utvrdi da li je to bilo sa namjerom ili bez namjere. To je važno za sve nas. Zato smo bili dodatno nervozni, ja se izvinjavam, ali ću uvijek reći kada se desi tako neka čudna situacija."

Upitan je da li smatra da je to posljedica "dugogodišnjeg nemara".

"Neću da pričam. Kada god imam šta da kažem, to kažem jasno, glasno i konkretno. Neću da pričam o prošlosti, da tražim alibi. Fokusiran sam, imam respekt prema sadašnjosti. Ono što vidim, to ću da kažem. Reći ću i sada, kao što sam ranije pričao, nadam se da će neke stvari da se pokrenu i da će biti mnogo, da ne kažem čistije, ali narodski rečeno - poštenije."

"Lakše je kad se pobjeđuje, imam jasnu ideju"

Vidi opis Stanojević ljut zbog suđenja: "Ljudi misle da nije važno, ali hoću da nam objasne ko to kontroliše" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Naglašava Stanojević da je imao sastanke sa igračima i individualno i grupno i da jedva čeka reprezentativnu pauzu.

"Lakše je naravno kad se pobjeđuje, lakše se diše, bili ste u zoni ispadanja, idemo korak po korak. Nije im lako. Sami smo krivi. Svi mi procjenjujemo šta ćemo i kako ćemo, sada je lakše. Imam jasnu ideju na čemu treba da radimo. Uvijek krećem od odbrane i fokusa, ritma koji želimo da ubrzamo, načina napadanja prostora, sve to su stvari na kojima već radimo, dao sam im neke ideje. Imamo materijala da to možemo da popravimo."

Neki igrači koji su bili u drugom planu su sada pokazali bolje partije.

"Uvijek kažem da ne znam ko je od igrača u prvom, ko u drugom planu, jer ima dosta mečeva, bitno je da se podigne forma, brojevi, da ima dosta asistencija, ne mora uvijek da bude gol, neka bude šansa, da postoji opasnost. Drago mi je da su igrači podigli tu vrstu igre, konkretniji su, direktniji. Vjerujte da samopouzdanje mnogo znači, još uvijek ga nemamo, potrebna nam je pozitivna atmosfera na stadionu. Dugo nisam imao ovako pozitivnu atmosferu, pozitivna je priča, više navijača ima na Jugu. Volio bih da bude pozitivno, svi smo senzitivni", zaključio je Aleksandar Stanojević.