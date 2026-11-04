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Poznato šta čeka vaterpoliste Srbije u Svjetskom kupu

Poznato šta čeka vaterpoliste Srbije u Svjetskom kupu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije dobila je rivale u Svjetskom kupu.

Protivnici vaterpolista Srbije u Svjetskom kupu Izvor: Srpski vaterpolo savez

Reprezentacija Srbije se priprema za Svjetski kup koji je na programu 2027. Osim dešavanja u terenu vezanih za Delfine, pratiće se i uspjesi Crne Gore koju vodi bivši selektor Srbije Dejan Savić. Mečevi su na programu od 11. do 16. januara u Istanbulu, a srpski tim ima šansu da se plasira na završni turnir u Budimpešti.

Reprezentacija Srbije, koju vodi Vladimir Vujasinović, nalazi se u grupi A, a tu su i Italija, Grčka i Sjedinjene Američke Države. Mečevi Delfina biće zanimljivi ako uzmemo u obzir da se u ovoj grupi nalaze Grci koji brane titulu na Svjetskom kupu

Ekipe se okupljaju u Istanbulu, gdje će na Svjetskom kupu pokušati da obezbijede plasman na Završni turnir, odnosno Super finale u Grčkoj, u Atini, gdje se okuplja osam najboljih ekipa. Završnica je zakazana za period od 24. do 28. februara 2027, a kako bi se tim plasirao u dalju fazu biće neophodni dobri rezultati u Istanbulu.

Šta to znači? Grčka kao domaćin takmičenja je obezbijedila plasman u dalju fazu, pa je samim tim ostalo još pet slobodnih mjesta iz Divizije 1, odnosno još dva iz Divizije 2, u kojoj igraju Njemačka, Australija, Kina, Japan, Malta, Južna Afrika, Singapur i domaćin Turska. U slučaju da Grčka bude među prvih pet timova u Turskoj, plasman u Atinu će obezbijediti šestoplasirani tim Divizije 1

Zašto je važan Svjetski kup?

Vaterpolo, zbog popularizacije sporta, pretenduje da ima sve više takmičenja. Međutim, Svjetski kup nije samo prilika da se doprinese razvoju vaterpola, već će osvajač zlatne medalje u Atini obezbijediti i direktan plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028.

Plasman na prestižno takmičenje nije jedini benefit pobjednika. Ukupan plasman na turniru će odrediti i pozicije nosilaca za žrijeb za Svjetsko prvenstvo u vaterpolu koje se igra u Budimpešti od 26. juna do 9. jula 2027.

Divizija 1

Grupa A

  • Srbija
  • Italija
  • Grčka
  • SAD

Grupa B

  • Hrvatska
  • Mađarska
  • Španija
  • Crna Gora

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Tagovi

Vaterpolo Srbija Svjetski kup

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