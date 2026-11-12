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Stiglo zvanično saopštenje zbog Andrije Prlainovića: Ko je kriv za propust u Kragujevcu?

Stiglo zvanično saopštenje zbog Andrije Prlainovića: Ko je kriv za propust u Kragujevcu?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Utakmica Radničkog i Pro Reka u fokusu je zbog propusta u završnici. Evropska plivačka federacija se oglasila povodom incidenta sa Prlainovićem.

Evropska plivačka federacija se oglasila zbog Andree Prlainovića Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski vaterpolista Andrija Prlainović (39) igrao je završnicu utakmice Radničkog i Pro Reka u Ligi šampiona, iako je imao tri isključenja. Prema vaterpolo pravilima, Prlainović nije smio više da se vraća u igru, ali je napravljen previd - niko nije ni primijetio da je bio u bazenu sa tri isključenja, zbog čega se povela rasprava o tome šta će se dogoditi i da li će Radnički možda biti primoran da ponovo igra sa Pro Rekom?

Navodno, Pro Reko nije dostavio ni prigovor (ne odgovara im opet da igraju), a sada se oglasila i Evropska plivačka federacija (European Aquatics) koja je zadužena za dešavanja u Ligi šampiona.

Šta piše u saopštenju?

"Evropska plivačka federacija (European Aquatics) upoznata je sa izvještajima povodom jučerašnje utakmice Lige šampiona za muškarce između Radničkog iz Kragujevca i Pro Reka. Došlo je do sudijske greške jer je jedan igrač ostao u igri tokom posljednjih 57 sekundi utakmice, uprkos tome što je prethodno dobio treće isključenje.

Na osnovu preliminarne procjene okolnosti i važećih pravila vaterpola, ne djeluje da je ipak ovaj incident presudno uticao na konačan rezultat", dodaje se u saopštenju iz kog može da se zaključi u kom smjeru će ići odluka.

"Ipak, sve okolnosti biće razmotrene i biće preduzete neophodne mjere u skladu sa pravilnicima Evropske plivačke federacije. European Aquatics ostaje posvećen dosljednoj primjeni pravila, jačanju odgovornosti sudija kroz sistem sertifikacije i kontinuiranom unapređenju suđenja u evropskom vaterpolu."

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Tagovi

Vaterpolo Andrija Prlainović VK Radnički Kragujevac Pro Reko

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