"Šapić htio da ugasi Zvezdu, još kontroliše sve u vaterpolu": Jezdić optužuje da je htio i da preuzme klub

Goran Jezdić otkriva da je Aleksandar Šapić želio da ugasi Crvenu zvezdu i da ima punu kontrolu nad vaterpolom u Srbiji.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Crvene zvezde ne takmiče se ove sezone i neizvjesno je da li će opstati i u kakvoj formi, a o stanju u klubu i o "napadu" Aleksandra Šapića na crveno-bijele govorio je Goran Jezdić, zastupnik crveno-bijelih.

U ispovijesti za "Sport klub", on je rekao da je Zvezda bila jedini klub koji je bio uzdržan kada su pokrenute promjene u Savezu u kojima je predsjednik postao Slobodan Soro. Prepričao je Jezdić detalje sastanka kod Aleksandra Šapića u Starom dvoru i izričito tvrdi da gradonačelnik Beograda i prvi čovjek VK Novi Beograd "želi da uništi crveno-bijele".

"Htjeli su da nas pokore, da nas preuzmu, pa da nas ugase. Sve je to bila želja Šapića koji još uvijek apsolutno kontroliše sve u vaterpolu. Vidjećemo kako će savez da se postavi mada i tu valja očekivati nove stvari", rekao je Goran Jezdić.

"Rekli smo da nismo za Sora"

Izvor: MN PRESS

Zastupnik Zvezde rekao je da su na sastanku kod Šapića prije promjene na čelu Saveza bili oduzimani telefoni.

"Mi smo jedini na skupštini saveza, u aprilu, bili uzdržani kada su u pitanju bile promjene na čelu. I prethodno, na čuvenom sastanku kod gradonačelnika, nekadašnjeg vaterpoliste i sada čovjeka koji drži Novi Beograd Aleksandra Šapića rekli smo da nismo za Sora kojeg je on kandidovao. Tada nas je, ne znam u kom svojstvu, na skup zvao Đorđe Pejčić zaposlen u Novom Beogradu. Vjerovatno u ime Šapića. Podsjetiću vas da su nam uzeti telefoni na ulasku u Stari dvor. Predsjednik VS Beograda Petar Đukić je inicirao kasnije pismeno izjašnjavanje i tada smo ponovili naš stav a zatim i rekli da je skup kod gradonačelnika koji je trajao pet minuta bio nezvaničan", rekao je Goran Jezdić.

Soro je postao predsjednik, odmah uveo mjeru koja je sprečavala bivšeg selektora Uroša Stevanovića da vodi klub i reprezentaciju, a onda je javno relativizovao uspjeh reprezentacije na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. i na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2026.

"Zna se kakva je bila sjednica, šta se izrodilo poslije nje. Izjave predsjednika saveza su dovele do toga da nam se svi smiju, postali smo amateri. Rezultat su ostavka selektora, odbijanje najboljih igrača da igraju za reprezentaciju i smatram da bi zbog svega, zbog cijele priče Soro morao priznati greške i da podnese ostavku", dodao je on.

Jezdić tvrdi i da je pretprošlog mjeseca registrovana "nova Zvezda".

"Zanimljivo, u septembru je registrovano Sportsko udruženje vaterpolo kolektiv Crvena zvezda Beograd sa ovlašćenim zastupnikom Nenadom Vasilovskim. Mislim da je on samo fiktivno tu, trener je Vukova i više je maska za ovu priču. Prevarili su ga. Pomenuta inspekcija je dan kasnije došla u klub i rekao sam kako se završilo. Cilj je bio jasan, da se ugasimo i da na scenu stupi famozni kolektiv", naveo je Jezdić u svojoj emotivnoj ispovijesti.