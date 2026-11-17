VK Novi Beograd izgubio u Beogradu od Barselonete, a Kristijan Šulc u posljednjim sekundama imao šut za izjednačenje

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su večeras u Beogradu od Barselonete rezultatom 18:17 (6:5, 4:4, 3:4, 5:4) u utakmici četvrtog kola grupe C Lige šampiona.

U posljednji kvartal ekipe su ušle poravnate (13:13), a ključni momenat dogodio se 66 sekundi prije kraja kada je Unai Biel zatresao mrežu za vođstvo gostiju 18:16. Nika Šušiašvili je u narednom napadu lijepim golom prepolovio vođstvo Barselonete, a Kristijan Šulc samo tri sekunde prije kraja imao priliku da u situaciji sa igračem više donese izjednačenje, ali je bio neprecizan.

Najefikasniji u ekipi Novog Beograda bio je Matijas Mesaroš, koji je postigao pet golova, dok je Vasilije Martinović dodao tri. U ekipi Barselonete najbolji je bio Unai Biel Lara sa četiri gola, dok je Bernat Sanahuja Karne postigao tri.

U drugoj utakmici četvrtog kola C grupe Lige šampiona Mladost je kao gost u Splitu pobedila Jadran sa 13:10. Na tabeli vodi Barseloneta sa maksimalnih 12 bodova, zagebačka Mladost je druga sa sedam, Novi Beograd je na trećoj poziciji sa tri osvojena boda, dok je na začelju splitski Jadran sa dva boda.

Vaterpolisti Novog Beograda će u narednom, petom kolu gostovati Mladosti u Zagrebu, dok će Barseloneta dočekati Jadran iz Splita.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!