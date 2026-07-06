Mogao je da igra za Holandiju, ali je izabrao Srbiju: "Tata me je naučio da volim svoju zemlju"

Mladi reprezentativac Srbije Matija Lukić ponosan je što nosi dres Orlova, ikao je imao priliku da brani boje Holandije.

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Srbije do 17 godina postala je vicešampion svijeta. Tim je sa klupe predvodio Stevan Mijović, dok su na terenu dirigovali Nikola Kusturica i Matija Lukić. Simbolično, obojica žive u Španiji, igraju za tamošnje velikane i u Istanbulu su na turniru privukli veliku pažnju. Iako je mladi Lukić mogao da nosi i dres Holandije, ljubav prema porijeklu odredila je njegovu budućnost, makar kada je u pitanju reprezentacija.

Matija je rođen i odrastao u Holandiji, ali nosi dres reprezentacije Srbije. Imao je priliku da sa Orlićima postane šampion Evrope prije samo godinu dana, potom da stigne do drugog mjesta na svijetu, a za to što Srbija ima pravo čudo od djeteta u timu zaslužan je njegov otac Aleksandar. Matija ne krije da je upravo zahvaljujući njemu zavolio Srbiju i da, bez obzira na to što živi daleko odavde, zna sve o svom porijeklu.

"Sanjao sam od kada sam bio mali da igram za Srbiju. Tata me je naučio kako treba da volim Srbiju, naučio me je istoriju i koliko je Srbija lijepa. Taj osjećaj je potpuno drugačiji nego kada igraš za neku drugu državu. Htio sam to jer volim Srbiju i već sam upoznao fenomenalne saigrače. Mnogo sam zavolio da igram za ovaj tim. Mnogo mi je drugačije kada igram za Holandiju nego za Srbiju, baš mi je ljepše da igram. Imam želju i ponos kada sam na terenu i kada nosim srpski dres", rekao je za Sportal prije godinu dana.

Ljubav prema nacionalnom timu oduvijek je postojala, ali je Matija najprije bio registrovan kao košarkaš Holandije, s obzirom na to da je igrao u Roterdamu.

"Tata nije htio da mi stvara nervozu. Ja, on i svi u porodici baš smo htjeli da igram za Srbiju, to je bio cilj. Lokepo je da igram u Španiji, ali da igram za reprezentaciju Srbije, to je nešto nevkerovatno i to smo mnogo želkeli. Nisam ništa čuo od njega. Kad bih ga čuo da priča telefonom i pitao ga, ponavljao mi je da je sve u redu. Onda je došla ta noć kada je Stevan Mijović, trener, rekao cokeloj ekipi da mogu da igram za Srbiju. Tada sam shvatio da nije htio ništa da mi kaže. Bio sam presrećan što mogu da igram za reprezentaciju."

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Mislim da je bilo poslije Rusije, ne znam tačno. Trener je došao i rekao: 'Prva stvar, momci, čestitam na pobjedi protiv Rusije.' Bila je to prva prijateljska utakmica na pripremama na Divčibarama. Onda je rekao: 'Druga stvar, poslije svih onih problema, posle svih priča, Matija je dobio FIBA licencu, može da igra za reprezentaciju Srbije. Matija je Srbin, može da igra!' Tada su se svi mnogo radovali i bili srećni", ispričao je Matija.

Zahvaljujući ocu, bivšem košarkašu, Matija je zavolio sport kojim se bavi, ali i Srbiju.

"Odmalena me je tata tome učio. Kada sam se krstio, naučio me je kako da budem pravoslavac, šta znači biti Srbin.Još kao mali naučio me je da pjevam himnu. U kući, kada god gledamo Srbiju, zajedno pjevamo himnu i tako sam je naučio", dodao je mladi košarkaš Saragose.

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