Nakon evropske titule, Banjalučanin u dresu Srbije postao i vicešampion svijeta!

Banjalučki košarkaš Luka Galić je sa selekcijom Srbije (U-17) osvojio vicešampionsku titulu šampiona svijeta.

Izvor: Fiba basketball

Srbija je u finalu Mundobasketa u Istanbulu poražena od favorizovanih Amerikanaca rezultatom (107:81), ali su posebno u prvom poluvremenu, pokazali da je pred "orlićima" svijetla budućnost i da "nema zime" za srpsku reprezentativnu košarku.

Među izabranicima Stevana Mijovića, koji je proglašen za najboljeg trenera Svjetskog prvenstva, našao se i jedan Banjalučanin.

U pitanju je naravno Luka Galić, krilni košarkaš Igokee m:tel, koji je dao svoj doprinos osvajanju svjetskog srebra za Srbiju.

Na finalnom meču nije uspio da se upiše u strijelce, imao je dva skoka i jednu asistenciju za 14 minuta na parketu, ali je zato u mečevima protiv Obale Slonovače i Novog Zelanda ostvario dvocifeni košgeterski učinak. Afričkom timu je ubacio 11 poena uz sedam skokova, dok je protiv Novozelanđana bio stoprocentan sa 10 koševa i osam uhvaćenih lopti.

Poslije sinoćnjeg finala u Istanbulu, svojoj riznici medalja, Galić je pridodao srebro nakon što se prošle godine u gruzijskom Tbilisiju okitio zlatnim odličjem. "Orlići" su tada u finalu bili bolji od Litvanije (99:86).

Izvor: Fiba basketball

Sinoć je srebrnu medalju primio iz ruku slavnog španskog reprezentativca Horhea Garbahose, koji obavlja funkciju predsjednika FIBA Evrope.

Inače, Galić je ponikao u Rukiju, a od 2024. godine je član "igosa", s kojima je nastupao i u seniorskoj konkurenciji u ABA ligi.

(MONDO)