logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon evropske titule, Banjalučanin u dresu Srbije postao i vicešampion svijeta!

Nakon evropske titule, Banjalučanin u dresu Srbije postao i vicešampion svijeta!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Banjalučki košarkaš Luka Galić je sa selekcijom Srbije (U-17) osvojio vicešampionsku titulu šampiona svijeta.

Luka Galić Banjaluka viceprvak svijeta u košarci Izvor: Fiba basketball

Srbija je u finalu Mundobasketa u Istanbulu poražena od favorizovanih Amerikanaca rezultatom (107:81), ali su posebno u prvom poluvremenu, pokazali da je pred "orlićima" svijetla budućnost i da "nema zime" za srpsku reprezentativnu košarku.

Među izabranicima Stevana Mijovića, koji je proglašen za najboljeg trenera Svjetskog prvenstva, našao se i jedan Banjalučanin.

U pitanju je naravno Luka Galić, krilni košarkaš Igokee m:tel, koji je dao svoj doprinos osvajanju svjetskog srebra za Srbiju.

Na finalnom meču nije uspio da se upiše u strijelce, imao je dva skoka i jednu asistenciju za 14 minuta na parketu, ali je zato u mečevima protiv Obale Slonovače i Novog Zelanda ostvario dvocifeni košgeterski učinak. Afričkom timu je ubacio 11 poena uz sedam skokova, dok je protiv Novozelanđana bio stoprocentan sa 10 koševa i osam uhvaćenih lopti.

Poslije sinoćnjeg finala u Istanbulu, svojoj riznici medalja, Galić je pridodao srebro nakon što se prošle godine u gruzijskom Tbilisiju okitio zlatnim odličjem. "Orlići" su tada u finalu bili bolji od Litvanije (99:86).

Izvor: Fiba basketball

Sinoć je srebrnu medalju primio iz ruku slavnog španskog reprezentativca Horhea Garbahose, koji obavlja funkciju predsjednika FIBA Evrope.

Inače, Galić je ponikao u Rukiju, a od 2024. godine je član "igosa", s kojima je nastupao i u seniorskoj konkurenciji u ABA ligi.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Galić orlići Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC