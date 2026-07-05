Reprezentacija Srbije izgubila je u finalu Svetskog prvenstva od Amerike, ali je pokazala da ima svijetlu budućnost.

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Srbije osvojila je srebro na Svjetskom prvenstvu u košarci za igrače do 17 godina. U finalu "orlići" nisu uspjeli da naprave iznenađenje i da sruše favorizovanu Ameriku (107:81), ali su pokazali zube i što je najvažnije - pokazali su da imaju svijetlu budućnost.

Nisu odustajali ni u jednom momentu, borili su se do samog kraja iako je bilo jasno već negdje početkom treće dionice kako će se meč završiti. Ekipa Stevana Mijovića je tako poslije zlata na Evropskom prvenstvu prošle godine osvojila srebro na Mundobasketu i pokazala od čega je sastavljena.

Vidi opis Ovih 12 momaka je donijelo Srbiji srebro na Svjetskom prvenstvu: Kusturica lider bez premca! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Svaka čast momcima i selektoru na osvojenom srebru, a ovo je spisak od 12 igrača koji su donijeli Srbiji medalju. Možda zvuči kao kliše, ali sija srebro zaista kao zlato:

Luka Galić - Igokea m:tel

Nikola Đurović - Partizan

Vuk Stepanović - Mega

Ognjen Simjanovski - Crvena zvezda

Marko Veselinović - Crvena zvezda

Matija Lukić - Saragosa

Vaso Šaponjić - Čačak 94

Luka Miladinović - Partizan

Petar Bjelica - Mega

Nikola Kusturica - Barselona

Lazar Miličić - Las Rozas

Luka Pavlović - Partizan

A, ovako izgleda lista strijelaca sa finala:

Srbija: Galić, Đurović, Stepanović 3, Simjanovski 7, Veselinović, Lukić 16 (4/6 za tri), Šaponjić, Miladinović 9 (5sk), Bjelica, Kusturica 37 (7/12 za dva, 2/11 za tri, 17/22 sa penala, 9sk), Miličić 5, Pavlović 2

Amerika: Bouman 6, Montomeri 4, Dautri 15, Kolins, Pejdž 11, Vilijams 9, Jang, Kroford 3, Blek 12 (10as), Bumtje Bumtje 20 (15sk), Roser 23, Dampir 2

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