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Sprema se spektakl u Pioniru: "Orlići" stižu da "zagriju" teren za Jokića i ekipu

Sprema se spektakl u Pioniru: "Orlići" stižu da "zagriju" teren za Jokića i ekipu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Navijači u Srbiji imaće priliku da pozdrave talentovanu generaciju koja se vraća kući sa medaljom oko vrata.

Orlići u Pioniru Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Mlada košarkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 17 godina igra u finalu Svjetskog prvenstva protiv favorizovane SAD. Kakav god da bude ishod ovog meča, "orlići" su već ostvarili ogroman uspjeh. Ne prestaju da pljušte čestitke sa svih strana, a ovaj veliki podvig biće proslavljen kako dolikuje.

Prema navodima "Meridian sporta" mlade heroje nacije pozdraviće publika u "Pioniru" gdje se u ponedjeljak igra utakmica između Srbije i BiH u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Ovo je jedna od najtalentovanijih generacija u posljednje vrijeme, a predvode je Nikola Kusturica koji nosi dres Barselone i Matija Lukić koji je član Saragose.

Finale Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Istanbulu počinje u 19.15 časova, pa će "orilići" imati vremena za kratak odmor i slavlje prije nego što se vrate u Beograd.

O njihovom uspjehu su pred duel u Pioniru pričali selektor Dušan Alimpijević i Nikola Jokić, pa će im to biti dodatna motivacija u velikom finalu... Pionir će biti popunjen do posljednjeg mjesta i očekuje nas pravi spektakl u ponedjeljak uveče.

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Tagovi

orlići Svjetsko prvenstvo

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