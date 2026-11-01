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Gdje će srpsko čudo od djeteta? Matija Lukić je MVP kalibar, a malo je falilo da ne igra za Srbiju

Gdje će srpsko čudo od djeteta? Matija Lukić je MVP kalibar, a malo je falilo da ne igra za Srbiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Perspektivni srpski košarkaš Matija Lukić zaludio je Ameriku.

Matija Lukić zaludio Ameriku Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Mladi reprezentativac Srbije Matija Lukić (17) već je skrenuo pažnju partijama u dresu Saragose i "orlova", a uskoro će donijeti jednu od najvažnijih odluka u karijeri. Kako navodi "DraftExpress", perspektivni igrač će u roku od osam dana obaviti sedam zvaničnih posjeta univerzitetima.

Lukić igra na poziciji krila i važi za jednog od najperspektivnijih mladih košarkaša van tla Amerike. On će posjetiti Boston koledž, BJU (BYU), Djuk, En-Si stejt (N. C. State), Sjevernu Karolinu, Ju-Kon (UConn) i Jutu. U trku za njegovo dovođenje uključen je i Univerzitet Vašington.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

MVP kalibar

Mladi Srbin je nedavno ponio titulu najkorisnijeg igrača na pretkvalifikacionom turniru "adidas NextGen EuroLeague" u Rijeci, gdje je u dresu "Pablo Laso Academy" bilježio prosječno 20,5 poena, 7,5 skokova i dvije asistencije. U finalu je ostvario učinak od 38 poena, sedam skokova i tri blokade.

Pored Nikole Kusturice bio je među najboljima na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, gdje je srpska selekcija osvojila srebro. Lukić je bilježio u prosjeku 16,1 poen, 4,4 skoka i 2,4 asistencije, a proglašen je i za najkorisnijeg igrača (MVP) na NBA kampu "Basketball Without Borders Next Up".

Mogao da igra za Holandiju

Mladi košarkaš je rođen i odrastao u Holandiji, ali mu je otac prenio ljubav prema Srbiji i za njega nije postojala dilema kada je riječ o reprezentaciji.

"Sanjao sam od kada sam bio mali da igram za Srbiju. Tata me je naučio kako treba da volim Srbiju, naučio me je istoriju i koliko je Srbija lijepa. Taj osjećaj je potpuno drugačiji nego kada igraš za neku drugu državu. Htio sam to jer volim Srbiju i već sam upoznao fenomenalne saigrače. Mnogo sam zavolio da igram za ovaj tim. Mnogo mi je drugačije kada igram za Holandiju nego za Srbiju, baš mi je ljepše da igram. Imam želju i ponos kada sam na terenu i kada nosim srpski dres", rekao je Lukić jednom prilikom za Sportal.

Matija je najprije bio registrovan kao košarkaš Holandije, s obzirom na to da je igrao u Roterdamu, ali čim su se stvorili uslovi da obuče dres Srbije, to je i uradio.

"Tata nije htio da mi stvara nervozu. Ja, on i svi u porodici baš smo htjeli da igram za Srbiju, to je bio cilj. Lijepo je da igram u Španiji, ali da igram za reprezentaciju Srbije, to je nešto nevjerovatno i to smo mnogo željeli. Nisam ništa čuo od njega. Kad bih ga čuo da priča telefonom i pitao ga, ponavljao mi je da je sve u redu. Onda je došla ta noć kada je Stevan Mijović, trener, rekao cijeloj ekipi da mogu da igram za Srbiju. Tada sam shvatio da nije htio ništa da mi kaže. Bio sam presrećan što mogu da igram za reprezentaciju", rekao je mladi as.

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