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Vojvodina ostala bez ključnog igrača: Srđan Blagojević ga doveo u Rusiju, da izvadi ekipu sa dna tabele

Vojvodina ostala bez ključnog igrača: Srđan Blagojević ga doveo u Rusiju, da izvadi ekipu sa dna tabele

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Vojvodina se oprostila od Milutina Vidosavljevića koji je prešao u Akron iz Toljatija gde će otići na pozajmicu do kraja sezone. Tamo ga je doveo Srđan Blagojević.

Milutin Vidosavljević otišao iz Vojvodine u Akron Izvor: MN PRESS

Milutin Vidosavljević je napustio Vojvodinu. Desno krilo će ovu sezonu nastaviti u ruskoj Premijer ligi gdje će igrati za Akron. Vidosavljević je u Vojvodini bio jedan od ključnih igrača i na 42 utakmice u dresu "lala" postigao je 11 golova i dodao je jednu asistenciju.

Vidosavljević ima 25 godina, iz Kuršumlije je, a karijeru je počeo u Čukaričkom. Već je bio u inostranstvu pošto je otišao na pozajmicu u Levante, ali je tamo igrao samo za rezerve. Probio se sjajnim igrama u Radničkom iz Kragujevca, a upisao je 24 nastupa i dao šest golova u mlađim selekcijama Srbije.

Sada se seli u Toljati u klub koji se prošle godine borio za opstanak u ligi, a stiže kod prošlogodišnjeg trenera Partizana Srđana Blagojevića. Tamo je već nekadašnji omladinac Vojvodine Slobodan Tedić, bivši vezista Spartaka Aleksa Đurasović i iskusni defanzivni vezista Stefan Lončar koga pamtimo iz dresa Rada i Novog Pazara, kao i iz selekcije Crne Gore.

Na startu nove sezone Akron iz Toljatija je nanizao četiri remija uz tri poraza i nalazi se na pretposljednjem mjestu na tabeli, pa sa dolaskom Milosavljevića žele da izađu iz opasne zone.

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Tagovi

FK Vojvodina fudbal transferi Akron Srđan Blagojević

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