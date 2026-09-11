"Da se vratimo sa punim plijenom": Kapiten Vojvodine hoće +14 u odnosu na Partizan

Dejan Zukić na čelu tima Vojvodine koji želi pobjedu u Humskoj protiv Partizana u derbiju Superlige.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine u nedjelju od 17 časova gostuju Partizanu i odlaze na to gostovanje kao drugoplasirani na tabeli - sa bodom manje od Zvezde i sa 11 bodova prednosti u odnosu na crno-bijele, uz odigrani meč više.

Pred derbi kola, Dejan Zukić (25), kapiten Vojvodine, naglašava da i on lično i svi u timu i klubu osjećaju poštovanje prema rivalu, ali i da odlaze po pobjedu u Humsku.

"Prvenstveno gledamo samo sebe. Pripremamo se za svaku utakmicu isto i nije toliko važno ko je protivnik sa druge strane. Naravno, znamo da je Partizan izgubio od Zvezde, ali njihova trenutna pozicija na tabeli uopšte ne oslikava njihov igrački kadar. Imaju fantastičan, fenomenalan tim i sigurno nas očekuje veoma teška utakmica", rekao je Zukić.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je u prethodnim nedjeljama pokazala da se nalazi u usponu forme. Poslije ubjedljivih 5:0 protiv Čukaričkog, "Stara dama" je savladala i Zemun, a atmosfera u ekipi je odlična pred jedno od najvećih gostovanja u sezoni.

"Vojvodina se za svaku utakmicu sprema maksimalno i Vojvodina uvijek ide na pobjedu. Idemo u Beograd da damo sve od sebe i da pokušamo da osvojimo tri boda", kazao je kapiten crveno-bijelih.

Zukić se ovog ljeta vratio u Vojvodinu iz Austrije i odmah mu je uručena kapitenska traka. Sa njom na ruci igra sjajno i već je postigao pet golova u 12 nastupa za Novosađane ove sezone.

"Već sam bio kapiten Voše, svakome bih to poželio"

"Iskreno, prije odlaska iz Vojvodine već sam bio kapiten kluba. Bio sam najmlađi kapiten, a mislim i najmlađi igrač sa 100 nastupa za Vojvodinu. Kada sam se vratio, možda ne mogu da kažem da je bilo normalno da ponovo budem kapiten, ali svakako je to za mene velika čast. Pogotovo u ovakvom klubu. Biti kapiten Vojvodine je velika odgovornost, ali i nešto što bih poželio svakom igraču".

Na kraju razgovora, kapiten Voše je u dvije rečenice sve rekao o gostovanju Partizanu.

"Idemo da se borimo za Vojvodinu i da se u Novi Sad vratimo sa punim plijenom. Vjerujem u ovu ekipu", zaključio je Dejan Zukić.

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