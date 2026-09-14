"Moramo da pomognemo Batleru": Navaro zna šta je najveći problem Crvene zvezde

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro oglasio se poslije ubjedljivog poraza od Arisa i loše partije koju su prikazali njegovi izabranici na pripremnom meču.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je na pripremnom turniru na Kritu doživjela dva poraza. Prvo od Olimpijakosa, pa onda i od Arisa. Protiv šampiona Evrolige je propustila četiri šuta za pobjedu, dok je u duelu sa ekipom Vasilisa Spanulisa izgledala veoma loše. Svjestan je toga i Ibon Navaro, ali nije previše zabrinut.

"Sve to je potpun normalno za mečeve u predsezoni. Način na koji smo pristupili meču protiv Olimpijakosa je bio potpuno drugačiji od pristupa meču sa Arisom. Dobro je što se ovo dogodilo, jer nam pokazuje i kako ekipa reaguje na određene stvari koje mogu da se dogode u toku sezone", rekao je Navaro za "Meridiansport".

Ono što zabrinjava jeste povreda Semija Odželeja.

"Pokušali smo da provjerimo neke drugačije opcije. Poslije odmora koji smo pokušali da damo Semiju u petak zbog putovanja i obaveza u ELPA, trebalo je da odigra više minuta, ali smo ga izgubili poslije samo dva minuta. Patrik Boldvin je bio bolestan i to nas je primoralo da igramo na drugačiji način. Postoje i igrači koji su u procesu prilagođavanja na nova pravila i sistem. Poput Monekea i Izundua. Jednostavno, protiv Arisa je bio drugačiji scenario. Što se Odželeja tiče, ne znam još uvijek ništa, nadam se da nije ništa ozbiljno".

"Moramo da pomognemo Batleru"

Ne bježi španski stručnjak od kritike za lošu igru protiv Arisa, zna da je moralo bolje.

"Mentalni pristup je bio veliki izazov, ekipa je morala da pokaže da može da igra bolje nego što je igrala na Kritu. Energija je bila potpuno drugačija u odnosu na prethodni meč. Možemo dosta toga da naučimo. Razočarani smo zbog načina na koji smo odigrali, ali nema drame. Možda je to dobro za nas, da bismo još više radili na treninzima. Ne mogu da se žalim na način rada do sada, ali moramo da napravimo naredni korak. Važno je da se vratimo na pravi nivo i da vidimo gdje možemo da napredujemo. Prvo moramo da imamo kvalitetne treninge, vidjećemo i da li možemo da oporavimo neke igrače. Kvalitet treninga je najvažniji."

U dosadašnjem dijelu pripremnog perioda Džered Batler nije pokazao pravo lice i onu najbolju igru.

"Prilagođava se još uvijek, kao i svi ostali. Ovo je novi sistem za svakoga. Naravno da Batler nije zadovoljan svojim posljednjim minutima protiv Olimpjiakosa, kao ni utakmicom protiv Arisa. On je prvi koji je nezadovoljan zbog toga, ali mi moramo da mu pomognemo. Nismo ovdje da se borimo jedni protiv drugih, već smo zajedno. Znamo koliko je Džered važan za nas i pokušaćemo da mu pomognemo da se što prije uključi u sistem", zaključio je Navaro.

(Meridiansport/MONDO)