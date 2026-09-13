Branimir Cipetić debitovao za Borac u pobjedi nad Zrinjskim: "Bilo je 'fajterski', 300 % od prvog minuta"

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Branimir Cipetić debitovao je za Borac u sinoćnoj pobjedi nad mostarskim Zrinjskim (1:0) u derbiju sedmog kola Premijer lige BiH.

Izvor: FK Borac zvanični sajt

Banjalučki tim je u rovovskoj borbi savladao "plemiće" golom Sebastijana Erere (1:0) i smanjio zaostatak na pet bodova u odnosu na vodeće Mostarce uz jednu utakmicu manje.

Imperativ pobjede i važnost utakmice doprinijeli su da na Gradskom stadionu ne bude mnogo šansi i neke lepršave igre crveno-plavih, koja ih je dosad krasila u prvenstvu, ali ono što je najbitnije su osvojeni bodovi.

Takvog je mišljenja novi vezni fudbaler Borca Branimir Cipetić, koji je sinoć debitovao u dresu banjalučke ekipe u drugom poluvremenu.

"Najbitnije što smo došli do tri boda u derbiju. Znali smo kakva će biti utakmica, znali smo da je derbi, kaskali smo za njima, tako da je bilo bitno da dobijemo. Čestitam ekipi, stvarno nije bilo lako ove sedmice nakon Sarajeva, čestitam i treneru (Vinko Marinović) na odličnoj utakmici. Bilo je 'fajterski', znali smo da moramo takvi biti. Znali smo da u svaki duel moramo 300 posto od prvog minuta, a na kraju nas je to nagradilo golom i na sreću, tri boda su ostala ovdje što je najbitnije", rekao je Cipetić poslije meča.

Na pitanje o svom debiju, istakao je da je zadovoljan.

"Prva utakmica, stvarno sam sretan zbog toga. Prva sedmica je prošla dok sam se navikao malo s ekipom. Moram da im se zahvalim kako su me primili, sve je kako treba biti, sad je na meni da se dokazujem, da dajem sve od sebe i da budem što bolji iz utakmice u utakmicu. Vjerujem da će sve biti kako treba", dodao je nekadašnji reprezentativac BiH, koji je u karijeri Cipetić nastupao za Široki Brijeg i zagrebačku Lokomotivu, a igrao je u Španiji za Toreviju, Elče i Vitoriju, a na Gradski stadion je stigao iz mađarske Kišvarde.

Za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je sedam nastupa.

(MONDO)