Karlos Alkaraz izborio finale u Tokiju, ali ovako mu se nešto nikad nije dogodilo u karijeri

Karlos Alkaraz je poslije velike borbe slomio otpor sunarodnika Haumea Munara, ali se na tom meču dogodilo nešto što mu se nikada prije nije desilo. Izgubio je 16 poena u nizu.

Izvor: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz boriće se za titulu na turniru u Tokiju (Japan). U polufinalu je savladao sunarodnika Haumea Munara poslije preokreta - 5:7, 6:3, 6:1. Da još uvijek nije na onom najvišem nivou moglo je da se vidi i u ovom meču. Mogao je i morao da ga završi ranije, ali mu se desilo nešto što mu se nije dogodilo nikada u karijeri.

Alkaraz je vodio sa 5:3 u prvom setu, pa je na servis rivala u narednom gemu imao priliku da sve riješi, bilo je 40:40 i tada kao da se "ugasio". Od tog momenta je Karlos izgubio čak 16 poena u nizu. Da, dobro ste pročitali. Munar je napravio nestvaran niz i to je držao sve do 30:0 u prvom gemu drugog seta.

Ali, tada se ponovo "upalio" Alkaraz. Osvojio je naredna četiri poena i napravio brejk. Doduše, izgubio ga je već u narednom gemu, ali je u trećem uzvratio i onda počeo da igra mnogo bolje. A, kada je u drugom gemu trećeg seta napravio brejk, sve je bilo gotovo, poveo je sa 5:0 i riješio pitanje pobjednika.

Za titulu će igrati protiv boljeg iz meča Valentina Vašeroa (Monako) i Jirija Lehečke (Češka).

"Nisam ni blizu..."

"Final "— Carlos Alcarazhttps://t.co/SaQEnN8JvL — Kalshi Tennis (@KalshiTen)October 5, 2026

I prije ovog meča je Alkaraz priznao da je daleko od onog najvišeg nivoa. Vidjelo se to i na terenu.

"Neću reći da sam mnogo daleko, ali još nisam tamo gdje želim da budem", poručio je Karlos.

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Pogledajte 00:12 Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)