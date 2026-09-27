Samo Karlos Alkaraz izabrao Novaka Đokovića

Španski teniser Karlos Alkaraz je jasno svima stavio do znanja ko mu je idol.

Izvor: BBC/Printscreen/China Open/X/Printcreen

Srpski teniser Novak Đoković ne učestvuje na ovogodišnjem Lejver kupu, ali je Španac Karlos Alkaraz podsjetio ko je najbolji svih vremena. Teniska elita je dobila zanimljivo pitanje, da bi jedino treći igrač planete izabrao srpskog asa!

"Da danas imaš deset godina, poster kog aktuelnog tenisera bi imao u svojoj sobi?", glasilo je pitanje.

Dok su svi ostali bili jednoglasni i izabrali Alkaraza, on je izabrao Đokovića. Nema sumnje da će zbog ovog odgovora, navijači u Srbiji još više voljeti Španca.

"Se você tivesse 10 anos de idade hoje, qual jogador de tênis da atualidade você teria um poster no seu quarto?"



Carlos Alcaraz disse Novak Djokovic. Todos os outros disseram em consenso: Carlos Alcaraz!



(via bbcsport)pic.twitter.com/F8e9C751Ei — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr)September 26, 2026

Novak je Novak...

Prije nekoliko dana, Alkaraz je upitan koga bi volio sada da ima u svom timu na ovogodišnjem Lejver kupu, Alkaraz se nasmijao i izabrao Rafaela Nadala, ali...

"Ja bih iskreno rekao - Rafael Nadal. On je ipak Španac, za mene je on sve. Volio bih da ga imam u timu iako nikada nisam dijelio teren ili svlačionicu sa Federerom, tako da bi bilo i to interesantno."

Ko je najveći svih vremena za Alkaraza?

"Ja sam se ugledao na Rafaela Nadala, ali najveći svih vremena - kada su brojke, ali i sve ostalo u pitanju - Novak Đoković je osvojio sve, ne samo jednom, nego dvaput", jasan je bio Karlitos.

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