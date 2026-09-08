Španac Karlos Alkaraz nastavlja da pomjera granice i piše istoriju "bijelog sporta".

Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz vratio se poslije četiri mjeseca pauze i više je nego spreman za odbranu titule na US openu. Ako mu to uspije, biće to prvi put od Rodžera Federera 2008. godine da neko od igrača ponovi taj podvig. Aktuelni treći teniser svijeta je već ispisao istoriju u Njujorku jer je obezbijedio 15. grend slem četvrtfinale u karijeri.

Uspio je to sa 23 godine i stao rame uz rame sa legendarnim Bjornom Borgom, dok je iza sebe ostavio sve same velikane bijelog sporta. Novak Đoković, Boris Beker i Mats Vilander su stigli do 14. četvrtfinala u tim godinama, dok je Rafael Nadal imao 13, a Federer samo šest.

Statistika na grend slemovima

Vidi opis Šta radi Karlos Alkaraz? Ostavio legende i Đokovića u prašini, ide po veliki rekord na US openu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: COREY SIPKIN / UPI / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: COREY SIPKIN / UPI / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Karlos Alkaraz je osvajanjem Australijan opena u januaru postao najmlađi teniser koji je kompletirao sve grend slem titule i već sada može da se pohvali rezultatima boljim od "velike trojke".

Nadal, koji se na teniskoj sceni pojavio veoma rano, osvojio je šest grend slem titula do svoje 23. godine, jednu manje od Alkaraza.

S druge strane, Đoković je do godina u kojima je sada Alkaraz osvojio samo jednu grend slem titulu, i to na Australijan openu 2008. godine. Srpski teniser je stizao do nekoliko četvrtfinala i polufinala, kao i do dva finala, ali je samo jednom uspio da trijumfuje.

Alkaraz je osvajao bar jednu grend slem titulu svake sezone počevši od 2022. godine, kada je došao do svog prvog trofeja na US openu.

Španac je izgubio samo jedno grend slem finale, na Vimbldonu 2025. godine, kada je poražen od Janika Sinera. U dosadašnjoj karijeri propustio je tri grend slema: Australijan open 2023. godine, kao i Vimbldon i Rolan Garos ove godine.

U godinama u kojima je sada Alkaraz, Nadal je propustio dva grend slema, dok Đoković nije propustio nijedan. Alkaraza sada dijele samo tri pobjede od osvajanja osme grend slem titule, čime bi se izjednačio sa Andreom Agasijem, Ivanom Lendlom i Džimijem Konorsom po broju najvećih trofeja. To što se vratio poslije teške povrede može biti samo satisfakcija više, ali i da ne uspije da osvoji titulu najbitnije je da nije ugrozio karijeru i da je povreda za njega samo prošlost.