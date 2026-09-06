"Karlose, prestani da juriš pare": Alkaraz kukao na ATP, stigao mu brutalan odgovor

Španac Karlos Alkaraz je digao buru u Njujorku, ali ne slažu se svi sa njegovim mišljenjem.

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Španski teniser Karlos Alkaraz digao je veliku buru na US openu. Nakon što je proveo van terena četiri mjeseca zbog povrede ručnog zgloba, najavio je da će igrati što manje turnira kako bi sačuvao tijelo i usput poslao jasnu poruku ATP-ju.

Treći "reket" planete je jedan od najglasnijih kada su u pitanju kritike rasporeda, međutim, istina je da je i sam kriv za situaciju u kojoj se našao, što smatra i Greg Rusedski.

Nekadašnji britanski as kaže da je Alkaraz, uz težak raspored i veliki broj turnira na kojima je igrao prošle godine, odigrao nekoliko egzibicija, što ga je skupo koštalo. Ove njegove odluke bile su jedan od razloga za raskid saradnje sa dugogodišnjim trenerom Huanom Karlosom Fererom.

"Pa, mislim da je Huan Karlos Ferero govorio: 'Prestani da juriš novac na egzibicijama, hajde da napravimo pravilan raspored i riješimo finansijski dio između nas dvojice' - i on je to konačno shvatio. Zašto se Alkaraz povrijedio? Previše je igrao. Jednostavno je tako. Ne možeš da igraš svaki egzibicioni meč tokom pauze između sezone, a da očekuješ da ostaneš u formi i da ne doživiš slom. To je ljudski nemoguće, bez obzira na to koliko si sjajan", kaže Rusedski i dodaje:

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"Mislim da će pronaći pravi balans kada je riječ o turnirima i sve to dobro uskladiti. Jednostavno mora da prihvati da ne može da ide na svaki egzibicioni meč. Tako to ide."

Šta je rekao Alkaraz?

Alkaraz je u januaru postao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao sve grend slem titule, izgledao je nezadrživo, a onda je doživio veliki peh koji ga je odvojio od terena na duže vrijeme. Kao glavni problem vidi obavezne masterse koji traju sve duže...

"Iskreno, imao sam dužu pauzu nego što bih želio. Naravno da nisam želio da do nje dođe zbog povrede. Ali u budućnosti ću praviti nešto duže pauze. Možda ne četiri mjeseca, ali mjesec ili dva, i preskakaću neke turnire, jer je nemoguće igrati sve. Mislim da dodaju sve više važnih turnira. Na neki način smo primorani da igramo. Možete da kažete da nije tako i da sami pravimo raspored, ali postoje određeni Mastersi 1000, Grend slemovi i svi obavezni turniri koje ATP nameće."

Alkaraz smatra da ćemo ubuduće gledati sve više povreda, ako se na ATP turu nešto ne promijeni...

"Na kraju provedete oko 40 nedjelja takmičeći se. To je nemoguće. Vidite mnogo igrača koji se povređuju i mnogo njih koji jednostavno sagore", rekao je Španac i poentirao:

"Ako ništa ne urade da ovo poprave, u budućnosti ćemo gledati još više povreda. Ova moja pauza nije bila dobra stvar jer je došla zbog povrede, ali u budućnosti ću sam praviti pauze i preskakati turnire. To je sigurno."