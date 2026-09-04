Nadal poručio Alkarazu: "Neka odustane od tenisa, ako mu nije stalo"

Teniski trener Toni Nadal bio je poprilično surov prema Karlosu Alkarazu i konstatovao je da bi Španac možda trebalo da napusti tenis, ako ne želi da se žrtvuje zbog ovog sporta.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz je nedavno govorio o tome da bi u budućnosti volio da pravi duže pauze od tenisa, ali njegove riječi nisu naišle na odobravanje Tonija Nadala. Ujak i nekadašnji trener Rafaela Nadala smatra da mladi teniser, koliko god uspješan bio, mora da bude spreman na odricanja koja vrhunski sport nosi sa sobom.

Toni Nadal smatra da Alkaraz zbog svog talenta i uspjeha ima privilegiju kakvu većina njegovih vršnjaka nema, pa od njega očekuje da prihvati i obaveze koje dolaze uz takvu karijeru.

"Ako mu je tenis dosadio, onda neka odustane. Mislim da se u sportu neke stvari previše uveličavaju, a život nije zasnovan samo na tome da radimo ono što nam prija. Karlos zbog toga što je vrhunski teniser plaća određenu cijenu, ali istovremeno zarađuje mnogo više od ljudi svojih godina i proživljava stvari o kojima oni mogu samo da sanjaju. Zato mora da prihvati izazov, jer je spremnost na žrtvu sastavni dio života. Nadam se da se neće promijeniti, ipak govorimo o jednom od najboljih tenisera na svijetu", rekao je Toni Nadal u podkastu "Nude Project".

Alkaraz se oporavlja od povrede

Karlos Alkaraz je od pojavljivanja na teniskoj sceni dobio epitet "čuda od djeteta". Međutim, svjetla velike pozornice nisu donosila samo dobre stvari za mladog igrača, a o mentalnim problemima koji ga muče govorio je i ranije. Prema tome, odluka Alkaraza da spusti nogu sa gasa ne čudi. S druge strane, Toni Nadal poznat je kao trener sa ekstremnim metodama, pa nesuglasice između dvojice Španaca nisu samo generacijski jaz, već i nešto više od toga.

Ujedno, Alkaraz se oporavlja i od povrede šake koju je imao u aprilu. Trenutno igra na US Openu, uspješno je prošao prvu i drugu prepreku u Njujorku i zakazao je duel sa Jiblingom Vuom, 113. igračem svijeta.

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