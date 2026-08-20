Karlos Alkaraz saopštio odluku o nastupu na US Openu

Karlos Alkaraz potvrdio je učešće na US Openu, uprkos problemima sa tenosinovitisom koji su ga spriječili da igra prethodne turnire.
Španski teniser Karlos Alkaraz potvrdio je da će učestvovati na predstojećem US Openu, nakon spekulacija da je za njega čak i ostatak sezone pod znakom pitanja. Alkaraz je na društvenim mrežama objavio poruku koja jasno i nedvosmisleno govori da će zaigrati na US Openu, iako nije igrao niti jedan pripremni turnir prije dolaska u SAD.
HERE WE GO!— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz)August 20, 2026
Ovo ujedno znači da će se Karlos Alkaraz naći na glavnom žrijebu i biti jedan od potencijalnih protivnika Novaka Đokovića, dok se još čeka odluka Janika Sinera. Nakon što je Alkaraz rekao da dolazi, malo je sada vjerovatno da će i Siner odustati.
To sve govori da će predstojeći US Open okupiti najbolje tenisere svijeta, za razliku od Rolan Garosa i Vimbldona na kojima nismo vidjeli Karlosa Alkaraza. Zapravo, njega nije bilo još od aprila i turnira u Barseloni sa koga se povukao zbog problema sa ručnim zglobom i od tada je preskakao turnire.
Šta je tenosinovitis?
Prema nezvaničnim informacijama, Karlos Alkaraz je odsustvovao zbog stanja koje se naziva "tenosinovitis". U pitanju je zapaljenje tetive i njene ovojnice, sve zbog ponavljanja pokreta i opterećenja zgloba. S obzirom na to da se igra Karlosa Alkaraza bazira na jakom udarcu i to "iz zgloba", to je za njega najgora moguća povreda.
Ima zato bol u korijenu palca i teško mu je uopšte da drži reket, zbog čega je i propisan potpuni odmor bez igranja. Zato se i dugo procjenjivalo koliko Karlitos treba da pauzira, dok polako gubi na ATP listi i jedno vrijeme bio je i trećeplasirani.
Osim što je preskočio Rim i Madrid, pa Rolan Garos i Vimbldon, Alkaraz nije igrao ni Montreal ni Sinsinati.
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(MONDO)