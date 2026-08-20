Karlos Alkaraz saopštio odluku o nastupu na US Openu

Karlos Alkaraz potvrdio je učešće na US Openu, uprkos problemima sa tenosinovitisom koji su ga spriječili da igra prethodne turnire.

Izvor: Heuler Andley / DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz potvrdio je da će učestvovati na predstojećem US Openu, nakon spekulacija da je za njega čak i ostatak sezone pod znakom pitanja. Alkaraz je na društvenim mrežama objavio poruku koja jasno i nedvosmisleno govori da će zaigrati na US Openu, iako nije igrao niti jedan pripremni turnir prije dolaska u SAD.

HERE WE GO! — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz)August 20, 2026



Ovo ujedno znači da će se Karlos Alkaraz naći na glavnom žrijebu i biti jedan od potencijalnih protivnika Novaka Đokovića, dok se još čeka odluka Janika Sinera. Nakon što je Alkaraz rekao da dolazi, malo je sada vjerovatno da će i Siner odustati.

To sve govori da će predstojeći US Open okupiti najbolje tenisere svijeta, za razliku od Rolan Garosa i Vimbldona na kojima nismo vidjeli Karlosa Alkaraza. Zapravo, njega nije bilo još od aprila i turnira u Barseloni sa koga se povukao zbog problema sa ručnim zglobom i od tada je preskakao turnire.

Šta je tenosinovitis?

Prema nezvaničnim informacijama, Karlos Alkaraz je odsustvovao zbog stanja koje se naziva "tenosinovitis". U pitanju je zapaljenje tetive i njene ovojnice, sve zbog ponavljanja pokreta i opterećenja zgloba. S obzirom na to da se igra Karlosa Alkaraza bazira na jakom udarcu i to "iz zgloba", to je za njega najgora moguća povreda.

Ima zato bol u korijenu palca i teško mu je uopšte da drži reket, zbog čega je i propisan potpuni odmor bez igranja. Zato se i dugo procjenjivalo koliko Karlitos treba da pauzira, dok polako gubi na ATP listi i jedno vrijeme bio je i trećeplasirani.

Osim što je preskočio Rim i Madrid, pa Rolan Garos i Vimbldon, Alkaraz nije igrao ni Montreal ni Sinsinati.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)