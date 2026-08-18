"Bio bih šokiran da igraju": Alkaraz završio sezonu, Siner odustaje od US opena?

Problemi sa povredama Alkaraza i Sinera mogu uticati na US open. Trener Greg Rusedski komentariše šanse za njihov povratak na teren i očekuje da će obojica preskočiti naredni grend slem.

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Karlos Alkaraz nije igrao još od aprila i Barselone, dok je Janik Siner na pauzi od Vimbldona. Problemi s povredama pokvarili su im planove i postavlja se pitanje da li će njih dvojica učestvovati na US openu, a kako je poručio poznati trener Greg Rusedski - to je malo vjerovatno.

"Mislim da je to veliki rizik", rekao je Rusedski u podkastu o šansama da Alkaraz zaigra poslije četiri mjeseca: "Mislim da bi prvo morao da odigra meč od dva ili tri seta, jer jedno je trenirati, a nešto sasvim drugo je igrati meč."

"Adrenalin u tijelu, kada ideš punom snagom, uvijek podigne nivo tvoje igre za dodatnih pet do deset odsto u odnosu na ono što radiš na treningu, bez obzira na to koliko jako treniraš. Tu su još i nervoza i očekivanja. Ne možeš tek tako da se vratiš i odmah odigraš meč na tri ili pet setova. Bio bih šokiran ako zaigra na US openu. Po meni, morao je da igra u Sinsinatiju da bi bar imao šansu da ode na US open", ocjenio je Rusedski.

"Ništa od Alkaraza"

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"Ako će igrati na US openu, morao bi da bude u Vinston-Sejlemu na početku nedjelje uoči US opena, a ja mislim da se to neće dogoditi. Zato bih bio iznenađen. Poslije US opena, mislim da bismo možda mogli da ga vidimo ponovo na terenu...", kaže Rusedski i dodaje: "Možda čak ni tada, već tek sljedeće godine."

Kako se ranije pričalo, Alkaraz ima problem sa tenosinovitisom, čak se sumnjalo i da je operisao zglob i da je zbog toga pravio toliku pauzu.

"Neće napraviti istu grešku sa zglobom. Ne želi da rizikuje. Zato ne vidim da će ipak igrati na US openu, iako vidimo veliki napredak. Ako nije u Njujorku nedjelju dana prije početka turnira, ne vidim ga na US openu", naglasio je Rusedski.

Siner isto preskače US open?

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"To ostavlja sve širom otvoreno. Zapravo, postaje veoma uzbudljivo pitanje ko će ove godine osvojiti grend slem, jer izgleda da Alkaraz ima jedan, a bio je van terena. Mogli bismo da imamo četvoricu različitih igrača koji su osvojili grend slem ako Siner i Alkaraz ne budu igrali, a mogli bismo da imamo i Zvereva koji, kao londonski autobusi, osvoji dva u jednoj godini...", rekao je Rusedski i dodao:

"Sve to čini situaciju veoma zanimljivom, a o Sineru nećemo znati mnogo više sve do nedjelje pred US open, jer Siner očajnički želi da zaigra i pokuša da osvoji još jedan grend slem. Ali, i njemu je sada zdravlje najvažnije i ovi momci moraju da odvoje vrijeme za oporavak."

Prema ocjeni Rusedskog, ovo je samo dokaz koliko je današnji tenis težak i zahtjevan, čak i teniserima poput Sinera koji su mu se činili kao roboti koji nemaju problema s povredama.

"Dosta više sa povredama. Hajde da svi budemo zdravi i da se svi vrate na teren", zaključio je on.

Da li Novak igra US open?

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Srpski teniser Novak Đoković već je u Americi gdje je ispao na startu Sinsinatija, a sada ga čeka promocija dokumentarnog filma "Zimski vuk" već 20. avgusta. Poslije toga ga očekuje učešće u miks-dublu sa Arinom Sabalenkom na US openu, potom će i u singlu probati da dođe do 25. grend slema.

Podsjetimo, prošle sezone Novak Đoković je igrao polufinale US opena.