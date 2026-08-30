Džon Mekinro ne vjeruje u Đokovića i Alkaraza: Amerikanac predviđa čudo na US Openu

Džon Mekinro je prepustio ulogu favorita Aleksandru Zverevu, ali ne isključuje da na pobjedničkom postolju vidimo igrača koji nikada nije podigao grend slem pehar.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia/Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Drugi teniser svijeta Aleksandar Zverev, koji je prvi nosilac na US Openu u odsustvu Janika Sinera, ponovo je u sjenci Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza. Iako se njih dvojica ne mogu pohvaliti najboljom formom, teniska javnost ih u svakom slučaju smatra favoritima, ali Džon Mekinro snažno vjeruje da Nijemac može do novog podviga karijere.

Nije se ni on proslavio na američkoj turneji, ali je svakako ove sezone imao bolje partije od najvećih konkurenata. Takođe, nekada prvi reket svijeta ne isključuje potpuno senzaciju u Njujorku, pošto ćemo gledati jedan od najneizvjesnijih grend slemova posljednjih godina.

"Postoje snažni argumenti da je Zverev favorit za titulu. Iako mu ovog ljeta nije baš sve išlo od ruke, vjerujem da je samouvjereniji nego ikad. Igrao je sjajno na Vimbldonu i djelovalo je kao da pruža gotovo svoj najbolji mogući tenis. Osim toga, ne mora da igra protiv Sinera", kaže Mekinro i nastavlja:

"U mečevima na tri dobijena seta jednostavno ga je teže pobijediti jer je u vrhunskoj fizičkoj kondiciji. Zapravo vjerujem da će se desiti nešto neobično. Nisam baš siguran ko tačno, ali postoji nekoliko igrača koji bi mogli da nas iznenade na sličan način na koji nas je Flavio Koboli iznenadio na Rolan Garosu. To je moguće jer postoji određena doza neizvjesnosti kada su u pitanju Karlos i Novak. Vrata su otvorena za desetak igrača."

Kako igra Zverev?

Nijemac Aleksandar Zverev je konačno osvojio prvu grend slem titulu u karijeri, a da li je to bio samo sklop srećnih okolnosti, moraće da dokaže na US Openu. On je u finalu Rolan Garosa savladao Flavija Kobolija kada su Siner i Đoković ispali u ranoj fazi turnira, a Alkaraza nije bilo zbog povrede. Da li može da ponovi podvig?

Zverev se nije proslavio tokom sjevernoameričke turneje na tvrdoj podlozi, pošto je ispao u prvom kolu Mastersa u Kanadi, dok je u Sinsinatiju stigao do četvrtog kola. Njegov najveći rezultat na US Openu je finale 2020. godine kada je poražen od Dominika Tima i od tada nema zapaženiji uspjeh.

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