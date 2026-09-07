Alkaraz izdao Sinera i Sabalenku: Povukao se i ostavio ih na cjedilu, stiglo i objašnjenje zašto

Karlos Alkaraz riešio je da se posveti nekim drugim stvarima i da izađe iz savjeta igrača koji se bore za veći nagradni fond u tenisu.

Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Najbolji svjetski teniseri i teniserke su pred Rolan Garos odlučili da osnuju neku vrstu savjeta igrača i da se usprotive nagradnom fondu na grend slemovima. Tačnije, raspodjeli koja je uvedena i po kojoj igrači dobijaju najmanje od ukupnog fonda i tada su pokrenuli bojkot. Međutim, Karlos Alkaraz je riješio da više u tome ne učestvuje.

Najbolji španski teniser je donio odluku da ostavi na cjedilu Arinu Sabalenku, Janika Sinera, Koko Gof i ostale i da se posveti nečemu drugom, prenosi britanski "Tajms". Više ne učestvuje aktivno u razgovorima i navodno mu je sve to oduzimalo previše vremena dok se oporavljao od povrede.

Španac je i na jednoj od prethodnih konferencija za medije najavljivao da se neće libiti da uzme mjesec-dva dana odmora tokom sezone i da želi više da odmara i uživa kako bi izbjegao nove povrede. Upravo zato je riješio da se posveti nečemu drugom.

Prema informacijama spomenutog britanskog portala Karlos će se posvetiti problemu sa kalendarom. Želi da utiče na čelnike ATP da riješe pitanje prenatrpanosti i velikog broja turnira i uvjeren je da je to jedan od razloga zbog kog se povrijedio i on, kao i mnogi drugi teniseri.

Kada je US open u pitanju Alkaraz je prošao u četvrtfinale i čeka ga duel sa Benom Šeltonom.

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